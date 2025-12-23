Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie: „Eram scos la colindat pentru efectul de milă”. Actorul a fost crescut de bunică, după ce a fost abandonat de părinți

Cătălin Bordea a găsit o poză veche, realizată pe vremea când era doar un copil, chiar în această perioadă a anului. Actorul a colorat fotografia cu ajutorul inteligenței artificiale si a publicat-o pe rețelele sociale, alături de un mesaj amuzant.

Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie

Cătălin Bordea a fost crescut de bunica maternă, de la vârsta de 2 ani, după ce mama lui, care a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani, a decis să îl lase la tatăl lui. Bărbatul, care nu și-a dorit un copil, l-a abandonat într-un autobuz. Norocul a făcut ca bunica actorului să urce la o altă stație și să îl găsească. De atunci, acesta a rămas în grija femeii.

Zilele trecute comediantul a găsit o fotografie realizată în copilărie, mai exact pe când avea doar 3 ani. Îmbrăcat într-un combinezon și cu ghete pufoase în picioare, Cătălin Bordea era pregătit pentru a pleca la colindat.

Alături de el mai era o fată, mai mare, cu care acesta obișnuia să meargă la casele vecinilor pentru a cânta străvechile colinde ce vestesc nașterea Domnului. Așa cum spune datina, cei doi erau răsplătiți cu nuci, covrigi și dulciuri, dar și cu bani, după cum spune, pe un ton amuzant, chiar Bordea.

„Cosmonautul sunt eu acum 38 de ani și eram scos la colindat pentru efectul de milă pe care îl produceam. Salopeta era plină de bani!”, a scris Cătălin Bordea pe pagina sa de Instagram, unde a distribuit imaginea.

Cum pe atunci nu existau fotografii color, ci doar alb-negru, actorul s-a folosit de programele de editare pentru a readuce „la viață” fotografia realizată în urmă cu 38 de ani.

Cum arată casa în care a crescut actorul

În urmă cu câțiva ani, Cătălin Bordea le-a arătat fanilor săi cum arată casa din Botoșani în care a fost crescut de bunica lui.

„Este foarte important în viață să fii modest și să nu uiți de unde ai plecat”, a spus el în filmarea de pe YouTube.

„Salut! Bine ați venit la mine acasă. Intrați! Este curtea mea, gazonul. Aici, când eram mic stăteam singur. Nu aveam prieteni, nu venea nimeni la mine. Toată asta e a mea. Acestea sunt bicicletele mele, sunt ediţie limitată: asta a fost 6 mii de euro, asta 12 mii. Asta e o altă casă de-ale mele în subteran. Am încălzire, am tot. Găinile mele, am o grămadă de găini. Maşina mea, nu merge, dar o ţin aici. Hai să vă arăt şi wc-ul”, a prezentat Bordea curtea casei lui. în stilul său umoristic.

Casa copilăriei actorului este una modestă, unde bunica lui are grijă de gospodărie.

