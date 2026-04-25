Paul Surugiu Fuego, dezvăluiri rare despre copilărie: „Ochii mei visau mari scene”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Paul Surugiu – Fuego (49 ani) a făcut dezvăluiri rare despre copilăria sa, dezvăluind că pe atunci nu credea că va ajunge să cunoască cu adevărat celebritatea. Artistul mărturisește că visa să cânte pe marile scene, dar în același timp voia să fie copil și să se joace cu prietenii în fața blocului.

Paul Surugiu – Fuego, despre perioada copilăriei

Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști din România. Pasiunea lui pentru muzică a început încă din copilărie, când, după cum chiar el mărturisește, visa să performeze pe marile scene ale lumii.

Într-o postare pe rețelele sociale, artistul vorbește deschis despre copilăria sa, cu visuri mari și dorințe simple.

„Am fost un copil simplu! Ochii mei visau mari scene, dar sufletul mă voia în fața blocului, jucându-mă cu prietenii! Muzica îmi era prietenă, dar parcă nu credeam că va deveni viața mea, vocație și sens pentru mai târziu! Copil fiind, vedeam lucrurile mai simple pentru mai târziu, dar mai complicate pentru atunci! Nu îmi dădeam seama că e fix invers!”, a scris Paul Surugiu pe pagina sa de Facebook.

În același timp, artistul spune că nu a renunțat niciodată și a muncit din greu pentru a ajunge acolo unde se află acum.

„Dar am ținut de dorințele mele, am muncit mult, am suferit, am crescut, am mers mai departe și parcă vreau să cred, acum, în prag de 50 de ani, că nu a fost în van și rămân lucruri semnificative în urma mea! Iar azi tare mi-aș dori să mai fiu puțin, măcar puțin, copil!”, a subliniat Fuego.

Ce poreclă avea Fuego în copilărie

Încă de mic copil Paul Surugiu a avut mai multe porecle, Fuego fiind cea mai cunoscută. Acesta a mărturisit că și-a dorit să scape de toate, dar nu prea a reușit.

„Când eram mic toată lumea mă striga Cipi, Cipilică sau Ciprian. Mă cheamă Ciprian în buletin”, a povestit Paul Surugiu în urmă cu câțiva ani.

De asemenea, cu altă ocazie, artistul a povestit de copilăria sa, înaintea sărbătorilor de iarnă.

„Mi-aduc aminte ce frumos era înainte de sărbători când eram copil. Fugeam prin jurul blocului și făceam pariuri cu privire la ce ne va aduce moșul. Ne făceam cazemate și ne băteam cu bulgări până eram uzi leoarcă. Furam bomboanele de brad din stanionul strălucitor și puneam câte-o piatră în loc sau aranjam frumos să nu se cunoască”, și-a amintit Paul Surugiu.

De asemenea, artistul a spus că atunci când era mic îi plăcea să asculte înainte de somn povești la pick-up sau la radio. Acesta dezvăluie că reținea atât de bine textele încât, atunci când a crescut, le punea în scenă împreună cu prietenii săi.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News