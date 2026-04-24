Tudor Gheorghe, prima reacție după ce s-a spus că a ajuns în stare gravă la spital: „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună!”

Tudor Gheorghe a reacționat după ce presa a scris că s-ar afla în stare gravă la spital, după o căzătură în baia unui hotel, căzătură precedată de un presupus AVC.

Tudor Gheorghe, prima reacție după ce s-a spus că ar fi suferit un AVC

Tudor Gheorghe este sănătos și vesel într-un videoclip publicat în urmă cu câteva ore pe Facebook. Actorul, așezat într-un fotoliu, spune râzând: „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună! «Maestrul Tudor Gheorghe», adică eu, «este în stare gravă la spital», după cum se vede (arătând în încăperea în care se afla – n.red.), «după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații». Foarte bună știrea, foarte bună!”.

Digi 24 a relatat, în dimineața zilei de vineri, 24 aprilie, că Tudor Gheorghe „ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap după ce s-a retras în camera unui hotel din Iași, pe fondul unor probleme de sănătate și a consumului de alcool”.

IPJ Iași a confirmat că Tudor Gheorghe a fost transportat la spital

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a confirmat că a fost sesizat prin apel la 112, în jurul datei de 23 aprilie, de către un bărbat de 52 de ani, care a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a căzut într-un hotel din municipiu și s-a lovit la cap. „La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, a transmis IPJ Iași. Artistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate.

În jurul orei 12, aceeași publicație a transmis că actorul a fost externat. În jurul aceleiași ore a apărut în mediul online filmarea cu Tudor Gheorghe amuzat de știrile care au apărut despre el în presă.

