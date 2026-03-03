Compozitorul Zsolt Kerestely a încetat din viață marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Fuego, pe numele lui adevărat Paul Surugiu, pe pagina sa de Facebook.

Zsolt Kerestely a murit la 91 de ani

Paul Surugiu Fuego a anunțat trecerea în neființă a lui Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai mari compozitori ai timpurilor noastre.

„Maestrul Jolt Kerestely a plecat dintre noi! Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume și sunt onorat ca anul trecut de ziua lui, l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama, când aveam 15 ani și el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu. Peste ani ne-am reîntâlnit și am început o frumoasă prietenie! “Copacul”, cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a uimit și emoționat! A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!”, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

Artistul a anunțat că va reveni cu detalii privind funeraliile și înmormântarea celebrului compozitor.

„Voi reveni cu detalii legate de locul în care va fi depus, pentru toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, precum și cu informații despre înmormântare! Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să îl așeze în rândul celor mari!”, a mai spus Fuego.

Cine a fost Zsolt Kerestely

Zsolt Kerestely s-a născut pe 12 mai 1934 la Șiclod, în județul Harghita. A absolvit Conservatorul Gh Dima din Cluj și a fost membru al Uniunii Compozitorilor încă din 1976. Zsolt Kerestely a fost căsătorit cu Roxana Aura, cu care a avut doi copii, pe Andrei și Melinda.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale sunt cele intitulate „Copacul” (interpretată de Aurelian Andreescu), „Lumea de dragoste” (interpretată de Angela Similea) și „Tăcutele iubiri” (Eva Kiss, 1987). În anul 1985 participă la înregistrările albumului „Tainicul vârtej” al formației Florian din Transilvania. Pe 25 mai 2009 este sărbătorit la Sala Palatului în spectacolul O viață pentru muzică. O primă audiție in acel spectacol a fost „El te așteaptă” interpretată de Margareta Pâslaru.

Kerestély s-a născut într-o familie de preoți reformați, ceea ce i-a adus statutul de „dușman de clasă” în perioada comunistă. Acest lucru i-a îngreunat începuturile carierei, dar nu l-a împiedicat să devină ulterior un compozitor de renume.

„Tatăl meu a fost pastor reformat, am primit o educație de la părinții mei considerată o raritate astăzi. Totuși, când a venit comunismul, am devenit dușmani de clasă, pentru că nu prea îi plăceau preoții pe atunci. Am fost considerabil dezavantajat din această cauză, tatăl meu mi-a spus chiar să studiez o profesie, pentru că nu era sigur că mă vor putea întreține mult timp. Locuiam într-un cartier de mahalale din Székelykövesd, iar când trecea o mașină, ne temeam că tatăl meu va fi luat”, povestea compozitorul într-un interviu acordat Blikk, anul trecut.

Deși a trebuit să-i fie amputat un picior, lui Zsolt Kerestely îi plăcea să stea la pian. Compozitorul suferea de foarte mult timp din cauza unor vene foarte sensibile de la picioare. Pentru că tratamentele nu au dat rezultate, iar durerile au devenit insuportabile, compozitorul a ajuns pe masa de operație și medicii au decis să îi amputeze piciorul.

„Sufăr de mult timp de venele mele, din păcate, sunt foarte slăbite la picioare. Am fost operat acum ani de zile pentru a înlocui una dintre vene, dar operația a fost nereușită. M-am chinuit ani de zile, dormind cu piciorul stâng atârnat de pat pentru a permite circulația sângelui. Durerea și ulcerele nu m-au lăsat în cele din urmă fără altă opțiune, a trebuit să mi se amputeze piciorul”, a mai spus Zsolt Kerestely, la momentul respectiv.

