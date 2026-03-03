  MENIU  
Home > Știri > Compozitorul Zsolt Kerestely a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de Fuego: „A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!”

Compozitorul Zsolt Kerestely a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul făcut de Fuego: „A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 03.03.2026, 17:36

Compozitorul Zsolt Kerestely a încetat din viață marți, 3 martie, la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de Fuego, pe numele lui adevărat Paul Surugiu, pe pagina sa de Facebook.

Zsolt Kerestely a murit la 91 de ani

Paul Surugiu Fuego a anunțat trecerea în neființă a lui Zsolt Kerestely, unul dintre cei mai mari compozitori ai timpurilor noastre.

„Maestrul Jolt Kerestely a plecat dintre noi! Mi-a fost ca un părinte muzical, cu liniște, sfaturi și fericire! Avem împreună peste 20 de cântece, mai multe albume și sunt onorat ca anul trecut de ziua lui, l-am putut omagia la TVR 2! Pentru mine înseamnă START. La el am pășit prima oară în București, cu mama, când aveam 15 ani și el m-a trimis la mentorul meu, maestrul George Grigoriu. Peste ani ne-am reîntâlnit și am început o frumoasă prietenie! “Copacul”, cântecul său reprezentativ, este cu siguranță una dintre piesele de referință ale românilor, care a străbătut timpul și a uimit și emoționat! A fost bun, blând și cald și va rămâne mereu în sufletele noastre!”, a scris Fuego pe pagina sa de Facebook.

Artistul a anunțat că va reveni cu detalii privind funeraliile și înmormântarea celebrului compozitor.

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

„Voi reveni cu detalii legate de locul în care va fi depus, pentru toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, precum și cu informații despre înmormântare! Dumnezeu să-i odihnească sufletul și să îl așeze în rândul celor mari!”, a mai spus Fuego.

Citește și: Încep filmările la Insula Iubirii, sezonul 10. Primele declarații ale lui Radu Vâlcan: „În sfârșit vă putem oferi această informație, atât de așteptată”

Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Recomandarea zilei

Citește și: Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. „Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!”

Cine a fost Zsolt Kerestely

Zsolt Kerestely s-a născut pe 12 mai 1934 la Șiclod, în județul Harghita. A absolvit Conservatorul Gh Dima din Cluj și a fost membru al Uniunii Compozitorilor încă din 1976. Zsolt Kerestely a fost căsătorit cu Roxana Aura, cu care a avut doi copii, pe Andrei și Melinda.

Printre cele mai cunoscute piese ale sale sunt cele intitulate „Copacul” (interpretată de Aurelian Andreescu), „Lumea de dragoste” (interpretată de Angela Similea) și „Tăcutele iubiri” (Eva Kiss, 1987). În anul 1985 participă la înregistrările albumului „Tainicul vârtej” al formației Florian din Transilvania. Pe 25 mai 2009 este sărbătorit la Sala Palatului în spectacolul O viață pentru muzică. O primă audiție in acel spectacol a fost „El te așteaptă” interpretată de Margareta Pâslaru.

Citește și: Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au depus actele de divorț. „Îi mulțumesc că a plecat, eu nu aș fi avut puterea să îl las!” Mesajul dureros al fostei concurente de la Insula Iubirii

Citește și: Andreea Bălan, în rochie de mireasă pe scena Sălii Palatului. Artista a repetat nunta cu Victor Cornea

Kerestély s-a născut într-o familie de preoți reformați, ceea ce i-a adus statutul de „dușman de clasă” în perioada comunistă. Acest lucru i-a îngreunat începuturile carierei, dar nu l-a împiedicat să devină ulterior un compozitor de renume.

„Tatăl meu a fost pastor reformat, am primit o educație de la părinții mei considerată o raritate astăzi. Totuși, când a venit comunismul, am devenit dușmani de clasă, pentru că nu prea îi plăceau preoții pe atunci. Am fost considerabil dezavantajat din această cauză, tatăl meu mi-a spus chiar să studiez o profesie, pentru că nu era sigur că mă vor putea întreține mult timp. Locuiam într-un cartier de mahalale din Székelykövesd, iar când trecea o mașină, ne temeam că tatăl meu va fi luat”, povestea compozitorul într-un interviu acordat Blikk, anul trecut.

Deși a trebuit să-i fie amputat un picior, lui Zsolt Kerestely îi plăcea să stea la pian. Compozitorul suferea de foarte mult timp din cauza unor vene foarte sensibile de la picioare. Pentru că tratamentele nu au dat rezultate, iar durerile au devenit insuportabile, compozitorul a ajuns pe masa de operație și medicii au decis să îi amputeze piciorul.

„Sufăr de mult timp de venele mele, din păcate, sunt foarte slăbite la picioare. Am fost operat acum ani de zile pentru a înlocui una dintre vene, dar operația a fost nereușită. M-am chinuit ani de zile, dormind cu piciorul stâng atârnat de pat pentru a permite circulația sângelui. Durerea și ulcerele nu m-au lăsat în cele din urmă fără altă opțiune, a trebuit să mi se amputeze piciorul”, a mai spus Zsolt Kerestely, la momentul respectiv.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Andreea Tonciu rupe tăcerea după 10 ani de căsnicie cu Daniel Niculescu. „Are trei telefoane. Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o din gelozie, să mă bat!”
Fanatik
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
Ce relație este între Anamaria Prodan și Dan Alexa, după scandalul din vara lui 2019. Impresara a dat cărțile pe față
GSP.ro
Nuntă ca în filme! » A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Nuntă ca în filme! » A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Click.ro
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
După 8 martie, universul le face dreptate: 3 zodii scapă definitiv de ghinion
TV Mania
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Întrebat în direct despre „blat” la Dinamo – FC Argeș, Gică Mihali nu s-a ferit de cuvinte: „E frustrant”
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al lumii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ministrul Apărării a făcut publice motivele pentru care România nu a intrat sub umbrela nucleară franceză
Legenda muzicii salsa Willie Colón a murit la 75 de ani
Buget mai mare pentru Erasmus+
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Lavinia Pîrva, dezvăluiri rare din mariajul cu Ștefan Bănică: "Contează felul în care rezonezi cu omul de lângă tine!" Cum gestionează provocările din relație
Lavinia Pîrva, dezvăluiri rare din mariajul cu Ștefan Bănică: "Contează felul în care rezonezi cu omul de lângă tine!" Cum gestionează provocările din relație
Încep filmările la Insula Iubirii, sezonul 10. Primele declarații ale lui Radu Vâlcan: „În sfârșit vă putem oferi această informație, atât de așteptată”
Încep filmările la Insula Iubirii, sezonul 10. Primele declarații ale lui Radu Vâlcan: „În sfârșit vă putem oferi această informație, atât de așteptată”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an! Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „În fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni.” Foto
Fiica Larisei Iordache a împlinit un an! Fosta gimnastă a organizat o petrecere de vis pentru Amira: „În fiecare zi, datorită ție, devenim mai buni.” Foto
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Noi detalii despre moartea lui Eric Dane. Cauza oficială a decesului a fost confirmată. Actorul s-a stins din viață la 53 de ani, la aproape un an după ce anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică
Noi detalii despre moartea lui Eric Dane. Cauza oficială a decesului a fost confirmată. Actorul s-a stins din viață la 53 de ani, la aproape un an după ce anunțase că suferă de scleroză laterală amiotrofică
DailyBusiness.ro
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
CCR: Pensiile speciale ale magistraților vor fi reduse
A1.ro
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. "Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!"
Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. "Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!"
Robert de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Giuly. "Eu nu sunt obligat să..." Ce spune despre fosta parteneră
Robert de la "Casa Iubirii" rupe tăcerea după despărțirea de Giuly. "Eu nu sunt obligat să..." Ce spune despre fosta parteneră
Horoscop 4 martie 2026. Noroc dublu. O zodie dă lovitura! Va primi o ofertă de muncă și un salariu de nerefuzat
Horoscop 4 martie 2026. Noroc dublu. O zodie dă lovitura! Va primi o ofertă de muncă și un salariu de nerefuzat
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Observator News
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul care poate anunța cancerul de colon. Medicii spun clar ce simptom nu trebuie ignorat
Semnul care poate anunța cancerul de colon. Medicii spun clar ce simptom nu trebuie ignorat
Rogobete a îngropat „securea războiului” cu șeful Casei de Asigurări de Sănătate: „E o relaţie instituţională, nu o relaţie de iubire”
Rogobete a îngropat „securea războiului” cu șeful Casei de Asigurări de Sănătate: „E o relaţie instituţională, nu o relaţie de iubire”
Lovitură pe scena politică! Liderul suveraniștilor, Călin Georgescu, și-a făcut un nou partid
Lovitură pe scena politică! Liderul suveraniștilor, Călin Georgescu, și-a făcut un nou partid
Toți copiii vor fi vaccinați! Anunț de ultimă oră făcut de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)
Toți copiii vor fi vaccinați! Anunț de ultimă oră făcut de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)
TV Mania
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Palatul ascuns din Popești Leordeni! Cum arată casa cu 7 camere a familiei Fodor: Baia „ca-n filme” și grădina cu 30 de soiuri de trandafiri
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Timpul a stat în loc pentru Consuelo! Fosta soție a lui Mutu a apărut așa la 52 de ani, iar „Briliantul” a reacționat imediat. Vezi pozele care i-au șocat pe fani!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton