Florin Prunea, dezvăluiri despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu Lăcrămioara. „Fericirea stă în lucrurile mărunte! Nu sunt foarte romantic!”

Fostul portar al Generației de Aur, Florin Prunea (57 de ani), a vorbit deschis despre relația sa cu Lăcrămioara, femeia care i-a readus liniștea și echilibrul în viață. Deși cunoscut pentru discreția sa, Prunea a acceptat să ofere câteva detalii despre felul în care vede iubirea la această etapă a vieții și despre modul în care își trăiește fericirea.

O nouă șansă la iubire

Fotografiile recente postate de Florin Prunea alături de partenera sa au atras atenția fanilor, mulți remarcând cât de fericit pare fostul sportiv. Întrebat dacă se aștepta să primească o a doua șansă la fericire, Prunea a răspuns cu sinceritate.

„Eu cred că orice om are dreptul la fericire. Sigur că nu mă așteptam, dar în viață trebuie să fii pregătit pentru orice”, a spus acesta într-un interviu pentru viva.ro, lăsând să se înțeleagă că relația cu Lăcrămioara a venit într-un moment neașteptat, dar binevenit.

Cum se vede Florin Prunea în rolul de partener

Deși mulți l-ar putea imagina ca fiind un bărbat romantic, Prunea recunoaște că nu este genul care să facă gesturi grandioase. Pentru el, fericirea se construiește altfel.

„Nu sunt un om foarte romantic. Mai degrabă consider că fericirea stă în lucrurile mărunte”, a mărturisit fostul portar.

Declarația sa conturează imaginea unui bărbat matur, care pune preț pe stabilitate, naturalețe și gesturi simple, dar autentice.

Ce spune fosta parteneră a lui Prunea despre Lăcrămioara

Florin Prunea a vorbit într-una dintre edițiile Desafio despre ruptura dintre el și soția sa, sugerând că relația lor este complet deteriorată. El a afirmat că nu mai există nicio legătură între ei și că situația este marcată de conflicte. În declarațiile sale, Prunea a descris-o pe Lidia ca fiind o femeie rănită care „ar fi în stare de orice”, lăsând să se înțeleagă că tensiunile dintre ei sunt profunde și de durată.

Apariția lui alături de o altă femeie, Lăcrămioara, pe rețelele sociale a alimentat speculațiile privind un posibil divorț, mai ales că cei doi s-au afișat ca un cuplu asumat.

Lidia a decis să intervină public pentru a-și apăra numele și pentru a clarifica situația maritală. Ea a respins categoric afirmațiile lui Prunea și a subliniat că nu există niciun divorț între ei:

„Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni… Și mie nu-mi plac minciunile”, a declarat aceasta.

Lidia a criticat și faptul că numele ei apare în presă alături de imaginile cu actuala iubită a lui Prunea:

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni”, a spus ea.

În declarațiile sale, Lidia a susținut că relația dintre Florin Prunea și Lăcrămioara ar fi început cu mulți ani în urmă, încă din perioada în care fostul portar se afla la Iași. Ea a formulat acuzații dure la adresa acesteia:

„El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu”, a afirmat Lidia.

Mai mult, Lidia susține că Prunea ar fi părăsit domiciliul conjugal pentru a locui cu Lăcrămioara și că aceasta ar fi creat probleme în timp:

„El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri”, a declarat ea.

