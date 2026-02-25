Soția lui Florin Prunea, dezvăluiri despre căsnicia de 38 de ani. Cei doi nu au divorțat oficial: „Umbla cu această femeie pe la spatele meu”

Florin Prunea a făcut dezvăluiri despre căsnicia lui de peste 30 de ani cu Lidia. El a vorbit deschis despre faptul că are tensiuni și scandaluri acasă, iar de la filmările Desafio și acel moment, Prunea s-a afișat cu o altă femeie pe rețelele sociale, dând de înțeles că a divorțat. Acum, soția lui a ieșit în față pentru a clarifica întreaga situație.

Lidia, soția lui Florin Prunea, adevărul despre situația de acasă a concurentului Desafio Aventura

Florin Prunea a declarat că nu mai are nicio legătură cu soția lui și că situația între ei este presărată cu scandaluri. El a spus despre Lidia că este o femeie rănită care „ar fi în stare de orice”. De la declarațiile făcute, mulți au crezut că fostul sportiv ar fi divorțat, mai ales că s-a afișat cu o altă femeie pe rețelele sociale și și-au asumat public povestea.

Pentru a lămuri lucrurile, Lidia a ieșit în față și a vorbit despre neînțelegerile din căsnicia ei. Ea a ținut să dezmintă declarațiile fostului sportiv și să își spună propria versiune.

„Nu-mi place ca să mi se târască numele și tot felul de poze prin ziare, alături de actuala lui iubită, pe care o are de mulți ani în spatele meu. I-am interzis să mai pomenească numele meu pe la emisiuni, să vorbească strict despre persoana lui. Noi nu suntem divorțați, așa cum spune el, puteți să vă uitați pe portal și să vedeți că nu există niciun divorț. Deci sunt niște minciuni, asta vreau să vă spun. Și mie nu-mi plac minciunile”, a spus Lidia pentru Cancan.ro.

Ar fi umblat cu actuala iubită de mult timp

Conform Lidiei, Florin Prunea a umblat cu Lăcrămioara, actuala iubită, încă de pe vremea când era la Iași, în urmă cu mai mulți ani de zile.

„El a umblat cu această femeie de etnie romă de când era la Iași, umbla cu ea pe la spatele meu. El este cel care a părăsit domiciliul, s-a mutat cu acea femeie care de ani de zile îmi pândește casa și vrea să mi-o spargă. Acea femeie care nu are un trecut cu care să se poată mândri. Și-a făcut o defavoare că a ieșit în față în presă, nu este de lăudat.

Să spună de ce a plecat. A plecat pentru că acea femeie nu-i dădea pace. De la acea femeie a plecat totul, a început la Iași și apoi a început să răsune și în țară ca să-i spele ei imaginea. Foarte urât din partea lor.

Ea știa de când a intrat în relație că este însurat, de acum 13-14 ani, de când era el la Iași. Deci o femeie care are niște valori morale nu se bagă într-o relație cu un om căsătorit. Și dacă până la vârsta asta a rămas nemăritată înseamnă că nu a luat-o nimeni”, a spus femeia.

