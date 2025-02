Legătura neștiută dintre Laura Vicol și Florin Prunea, fost portar al naționalei: „O știu bine. Dacă o vedeai acum 20 de ani… păpușă”

Florin Prunea, fost portar al naționalei și analist iAMsport.ro, a dezvăluit cum a cunoscut-o pe avocata Laura Vicol, anchetată în prezent în dosar Nordis. Ce impresie a avut Prunea despre fosta deputată PSD și cum o descrie la momentul actual.

Cum s-au cunoscut Laura Vicol și Florin Prunea

Florin Prunea (56 de ani) a vorbit deschis despre contextul în care a cunoscut-o pe Laura Vicol (49 de ani), fostă deputată PSD și șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Fostul portar al naționalei a spus, totodată, care a fost prima lui impresie despre avocata acuzată de apartenența la un grup infracțional „specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor”.

În timpul unui dialog cu Costin Ștucan, moderatorul I AM SPORT LIVE, Florin Prunea a vorbit despre legătura dintre el și Laura Vicol. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ două decenii, când Laura a preluat un dosar al unor patroni din fotbal, frații Nicu și Eugen Mihăilescu, de la Extensiv. Clubul a dispărut din fotbalul românesc după ce patronii au acceptat mutarea echipei la Caracal, în vara lui 2004.

„Era tânără, acum 20 de ani am cunoscut-o.”

Costin Ștucan: Nu pot să citesc ce comentarii… E o tâmpenie, poate îți citesc mai târziu.

Florin Prunea: Ia zi frate.

Costin Ștucan: Nu, nu…

Florin Prunea: De ce, te amendează ăștia?

Costin Ștucan: Nu, îmi e să nu te amendeze soția acasă…

Florin Prunea: Cu ce, vreun meci, ceva…?

Costin Ștucan: «Ar răpune-o domnul Prunea odată pentru totdeauna pe doamna Vicol?»

Florin Prunea: O cunosc de 20 de ani pe Laura. Ea era avocată, a fost angajată de frații Mihăilescu de la Extensiv, când au avut ei probleme la început. Când l-au arestat pe Nicu, pe fratele cel mare, soția lui a stat la mine acasă. Noi suntem prieteni de familie. Atunci am angajat-o pe Laura Vicol. Era tânără, acum 20 de ani am cunoscut-o. O știe și nevastă-mea, e mișto Laura, dacă o vedeai acum 20 de ani… păpușă. Are și o familie frumoasă. O știu bine pe Laura.

Laura Vicol, anchetată în dosarul Nordis. Ce acuzații i se aduc

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost arestați pentru 30 zile de către instanța Curții de Apel București, la cererea procurorilor de caz, în dosarul Nordis. Pe lângă cei doi soți au fost arestați și cei trei frați Poștoacă, asociați Nordis, precum și alte persoane implicate în grupul infracțional. care a funcționat din anul 2018 până în ianuarie 2025.

Timp de mai mulți ani, persoanele implicate în această schemă frauduloasă au încasat bani pe apartamente pe care le-au vândut în mod ilegal către mai multe persoane diferite. Persoanele înșelate nu și-au primit niciodată imobilele, nici banii înapoi.

Schema Nordis a fost demascată public de către jurnaliștii de la Recorder, în octombrie 2024. Acum, persoanele vinovate au fost reținute și riscă închisoarea.

Foto: Facebook; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News