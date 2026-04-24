Ion Ţiriac, despre viața de miliardar. Singurul „moft” care îl face fericit: „Este singurul meu lux”

Singurul lux pe care îl am e să călătoresc cu avionul privat, nu îmi mai place să stau prin aeroporturi, o fac de 40 de ani. Am vreo trei avioane, dar mereu trebuie să mai repare unul, altul”, a declarat Ion Țiriac pentru gsp.ro.
Ion Ţiriac a dezvăluit că a fost plecat în China pentru a vizita câteva fabrici de natură artificială. Are nevoie de frunze și iarbă pentru Muzeul Animalelor pe care vrea să îl construiască lângă cel al mașinilor din Otopeni.
El vrea să își aducă toate animalele pe care le-a vânat de-a lungul timpului, de la elefanți la girafe.
„Am văzut fabrici de natură artificială. Frunze, iarbă, care mie îmi trebuie pentru că vreau să fac Muzeul Animalelor. Îl fac lângă cel al mașinilor din Otopeni. Nu vreau să-i spun al vânătorii, pentru că sunt prea multe discuții. O să fie Muzeul Animalelor pentru copii.
Îmi aduc toate animalele pe care le am la Brașov, naturalizate, nu împăiate. Am elefanți, girafe…În 60 de ani am împușcat doi elefanți. Unul era atât de bătrân, în Tanzania, că-i ajungeau colții pe pământ. Iar pe-al doilea l-am împușcat în Botswana. Am văzut zece mii de elefanți, dar doar doi am împușcat în 60 de ani.
D-asta am fost în China. Am nevoie de ecrane pentru că în spatele animalelor voi proiecta jungla. O treabă complexă și costisitoare”, a declarat Ion Ţiriac.