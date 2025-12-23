Oana Mizil a plecat din țară cu fiica ei, Maria, după reacțiile violente ale lui Marian Vanghelie

Oana Mizil a părăsit România împreună cu fiica ei, Maria, după ce a obținut aprobarea instanței. Decizia vine pe fondul unui conflict tensionat cu fostul partener, Marian Vanghelie. Poliția a intervenit de mai multe ori la locuința femeii, după ce ar fi fost agresată de fostul ei partener.
Scandalul dintre Oana Mizil și fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a luat o turnură neașteptată. Femeia a părăsit România împreună cu fiica sa, Maria, după ce a obținut de la instanță dreptul de a călători în afara țării. Decizia vine pe fondul unor tensiuni și acuzații grave de comportament agresiv aduse de Mizil împotriva fostului partener.
Potrivit Cancan, relația tensionată dintre cei doi, care s-au separat în 2022, a escaladat în ultimele luni. Documentele depuse în instanță dezvăluie conflicte ce au culminat cu cererea unui ordin de protecție din partea Oanei Mizil și a mamei sale, Lidia Niculescu Mizil. Acestea au susținut că Vanghelie a manifestat un comportament agresiv repetat, inclusiv în prezența fiicei minore.
„A venit la poartă, a acoperit monitorul și a început să țipe să i se dea drumul. A durat trei ore până a venit poliția. În tot acest timp, copilul s-a închis în casă, plângând”, a declarat Lidia Niculescu Mizil în fața judecătorilor.
În cadrul audierilor, Oana Mizil a relatat un incident recent în care a fost nevoită să rămână pe o stradă paralelă, temându-se să se întoarcă acasă.
„Eu am stat pe o stradă paralelă pentru că îmi era frică să merg acasă, iar fetiţa mă suna în mod constant, plângând, să nu vin acasă. În urmă cu aproximativ 10 zile, pe 11 august, de ziua mea, pârâtul s-a repezit brusc la mine, să mă lovească, de faţă cu minora, având o reacţie violentă”, a declarat aceasta.
Mama sa a confirmat că astfel de comportamente nu sunt izolate și că Vanghelie are accese de furie chiar și în lipsa consumului de alcool.
„Și când nu consumă alcool are aceeași atitudine”, a declarat Lidia Niculescu Mizil.
Numele lui Marian Vanghelie a mai fost asociat în trecut cu acuzații de agresiune, deși acesta a negat vehement, afirmând că „doar a țipat un pic mai tare”.