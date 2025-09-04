Oana Mizil, după ce a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Vanghelie: „O decizie dificilă, dar necesară!” Mesajul tranșant transmis de fosta parteneră a politicianului

Oana Mizil, fostă parteneră de viață a lui Marian Vanghelie, a transmis un mesaj ferm în urma obținerii unui ordin de protecție provizoriu împotriva fostului primar al Sectorului 5. Politiciana a subliniat că decizia a fost luată din dorința de a-și proteja fiica și de a păstra liniștea în familie, fără a transforma situația într-un spectacol mediatic.

Decizie legală pentru siguranța familiei

Pe 31 august, Oana Mizil a alertat poliția din Voluntari, reclamând că a fost amenințată de fostul concubin. Incidentul s-a petrecut la domiciliul acesteia, în jurul orei 15:19. În urma verificărilor, autoritățile au constatat un risc imediat și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Marian Vanghelie.

Cercetările continuă într-un dosar penal pentru amenințare, aflat sub supravegherea unui procuror de la Judecătoria Buftea.

Mesajul Oanei Mizil: „Protecția copilului meu este prioritară”

La scurt timp după intervenția autorităților, Oana Mizil a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a explicat motivele din spatele deciziei:

„Am ales să merg pe calea legală și am obținut un ordin de protecție (deocamdată provizoriu), o decizie dificilă, dar necesară pentru liniștea mea și a fiicei mele. Îmi doresc ca acest pas să fie înțeles în primul rând ca o protecție a copilului meu și ca o responsabilitate de mamă.”

Ea a făcut apel la discreție și respectarea vieții private:

„Fac apel la respectarea vieții private și la discreție în aceste momente, pentru a nu expune și mai mult un copil care merită să fie ferit de presiunea și atenția publică. Nu doresc să transform această situație într-un spectacol, nu voi face declarații suplimentare și voi continua să-mi protejez fiica prin fapte, nu prin cuvinte.”

Conflictul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie

Potrivit declarațiilor lui Marian Vanghelie, tensiunile dintre cei doi au început cu aproximativ două săptămâni înainte de incident. Disputa ar fi pornit de la refuzul lui Vanghelie de a semna o declarație notarială care să permită fiicei lor, Maria, să participe la un concert în Londra.

„Să vă spun un lucru pe care nu ar trebui să vi-l spun, dar vi-l spun. Acum două săptămâni, fetița a vrut să se ducă la un concert la Londra. Din anumite motive, pe care nu vreau să vi le spun, nu i-am dat declarație notarială să poată merge. Nu că nu îmi convenea (n.r. anturajul), nu eram sigur că e doar ăla pe care îl bănuiam. (…) Copilul a vorbit cu fetițele, ea era puțin supărată.

Oana mi-a zis că e supărată, o săptămână n-am văzut-o, sau 10 zile. (…) I-am spus: ‘Vorbește și tu cu fetița, nu încerca să o influențezi negativ că ție nu ți-a convenit’. Am avut niște certuri pe telefon, cu o seară înainte vorbisem de școală, și i-am explicat”, a declarat Vanghelie în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”.

În ciuda conflictului și expunerii publice, Oana Mizil a insistat că singura sa preocupare este binele fiicei sale. Mesajul transmis reflectă dorința de a păstra demnitatea și echilibrul într-un moment delicat:

„Cred în puterea de a merge înainte cu decență și echilibru, iar singura mea preocupare rămâne binele fiicei mele.”

