Anais, fiica lui Christian Sabbagh a lansat o melodie după accidentul vascular al tatălui ei: „A fost impresionant”

Christian Sabbagh, prezentatorul Știrilor de la Kanald D, dezvăluia în vara acestui an că în 2024 a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Acum, fiica lui, Anais, în vârstă de 8 ani, a decis să lanseze o melodie adresată părinților ei.

Cum se simte Christian Sabbagh, la un an de la AVC

La aproximativ un an de la accidentul vascular cerebral suferit, Christian Sabbagh a dezvăluit cum se simte în prezent.

„Mă simt mai bine acum decât mă simțeam la 30 de ani. Pentru că după acest episod a trebuit să am grijă de sănătatea mea, ceea ce nu făcusem în toți acești ani. A fost un semnal de alarmă care m-a readus cu picioarele pe pământ. Nu am un regim, nu urmez niciun tratament, dar am mare grijă acum ce mănânc și să mă odihnesc. Am mai multă energie decât aveam în tinerețe”, a mărturisit prezentatorul știrilor de la Kanal D pentru Libertatea.

Acesta spune că în toată această perioadă dificilă a beneficiat de suportul soției sale, dar și al copiilor.

„În recuperarea mea a fost important suportul Iuliei și al celor mici. Iulia, în toată această perioadă, a fost trup și suflet alături de mine. Faptul că am fost susținut de familie m-a ajutat foarte mult, de asemenea suportul colegilor mei a contat enorm”, a mai spus el.

Citește și: Christian Sabbagh critică sistemul public de sănătate după ce a suferit un AVC: „Nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe?”

Citește și: Soția lui Christian Sabbagh, scrisoare tulburătoare către fiul lor cu autism. „Eu aveam nevoie să învăț să te văd!”

Anais, fiica prezentatorului, a lansat o piesă

Anul acesta, în luna octombrie, Anais, fiica cea mică a lui Christian Sabbagh, în vârstă de 8 ani, i-a pregătit o surpriză de proporții tatălui ei: a lansat „Lumea mea”, o piesă dedicată părinților.

„Este o melodie dedicată părinților. Versurile sunt extrem de profunde, iar ideea a venit după ce am avut accidentul cerebral. Anais a vorbit cu profesoara ei, au «complotat» să-mi facă o melodie. «Lumea mea» se numește melodia, iar versurile sunt emoționante, despre momentele noastre împreună, de când era mică și până acum. La vârsta ei, Anais se exprimă extraordinar prin muzică”, a dezvăluit prezentatorul.

Citește și: Andreea Raicu, reacție dură despre scandalul legat de doctorul Cristian Andrei. „E abuz. E cruzime. E ceva profund tulburător, aproape absurd!”

Citește și: Mirabela Grădinaru, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre nașterea copiilor ei. Partenera lui Nicușor Dan și fiul lor, Antim, prezenți la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurității

Fetița și-a dorit foarte mult ca tatăl ei să apară în videoclip, iar el nu a putut-o refuza.

„Ea m-a rugat să apar în videoclipul acestei melodii. A fost impresionant, pentru că atunci am ascultat pentru prima dată piesa. Vă invit să vedeți videoclipul! Tot ce pot să vă spun este că m-am întors în lumea inocentă a copilăriei. Într-un fel m-am simțit și eu copil. Și Anais a fost emoționată, iar eu am fost mândru să fiu parte din acest proiect al ei, având în vedere că are doar 8 ani și deja nu mai este doar fiica mea, ci Anais Sabbagh, o artistă”, a mai spus Christian Sabbagh pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Christian Sabbagh cu fiica lui, Anais

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News