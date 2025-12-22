Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”

Alexia Eram l-a condus în această dimineață pe fratele ei mai mic, Aris Eram, la aeroport, de unde tânărul a plecat la filmările Survivor 2026. Despărțirea s-a lăsat cu lacrimi pentru influenceriță, care i-a transmis un mesaj emoționant și, totodată, amuzant, fratelui mai mic, pe rețelele sociale.

Alexia Eram și-a luat la revedere de la fratele mai mic, Aris Eram, cu lacrimi, înaintea filmărilor pentru Survivor 2026

Alexia Eram s-a trezit dis-de-dimineață ca să-și conducă fratele mai mic la aeroport, de unde tânărul a plecat la filmările Survivor 2026. Nu este primul reality show la care Aris participă. În 2023, alături de sora lui, Aris a participat la America Express, sezonul 6. Copiii Andreei Esca și ai lui Alexandre Eram s-au întors acasă pe locul al doilea.

„Bună dimineața! Viața vrea să mă trezesc în fiecare zi devreme chiar dacă nu am treabă. Am terminat tot, dar astăzi Aris pleacă la Survivor, așa că m-am trezit ca să-l duc la aeroport și să-mi iau la revedere de la el și să-i urez succes. Sper să mă revăd cu el doar în 5 luni, cu tot cu marele premiu, pentru că am încredere în el”, spune Alexia Eram într-un Instagram Story, în drum spre Aris.

„Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu”

Tot la Instagram Story, influencerița a publicat o fotografie alb-negru cu ea și cu Aris, alături de un mesaj emoționant pentru fratele ei.

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să râdă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu. TE IUBESC”, a scris tânăra.

Într-un alt Instagram Story, Alexia l-a filmat pe Aris la zona de securitate a aeroportului. Imediat apoi, a publicat un videoclip cu ea plângând.

Cu o zi înainte de plecarea lui Aris, familia Esca-Eram a decis să celebreze Crăciunul în avans. Au luat cina împreună și au împodobit bradul, pentru ca Aris să poată petrece timp cu cei dragi înainte de a pleca din țară. Alături de cei patru a fost și iubitul Alexiei.

Când începe Survivor România 2026

Survivor – Faimoși vs Războinici revine din 9 ianuarie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu trei ediții pe săptămână, difuzate vineri, sâmbătă și duminică.

