Alexia Eram a împărțit internetul în două cu bradul ei de Crăciun gata împodobit: „Atâta fandoseală”

Alexia Eram a generat un val de critici cu bradul ei de Crăciun, pe care l-a comandat deja împodobit de o agenție de organizare de evenimente.

Alexia Eram are un brad de Crăciun gata împodobit

Alexia Eram a optat pentru un brad de Crăciun gata împodobit cu ornamente în stil vintage. Decizia ei a generat o mulțime de critici în mediul online. Bradul Alexiei are un aspect retro, cu o cromatică dominată de roșu, alb și auriu.

Decorul combină panglici lungi din material textil cu globuri supradimensionate, ornamente aurii în formă de stea și elemente decorative cu numele brandului ei de haine. Instalația cu lumini calde este integrată cu grijă printre decorațiuni, iar în vârf se află o stea aurie impunătoare, care completează perfect designul. Amplasat lângă o fereastră mare, bradul își reflectă strălucirea în geam, pentru un efect vizual amplificat.

Fiindcă a fost gândit de profesioniști, bradul a generat opinii puternice în rândul urmăritorilor influenceriței. Unii au apreciat ideea, descriind bradul drept „superb”, în timp ce alții au criticat lipsa implicării personale.

Comentariile de pe Facebook au fost diverse: „Oare ce satisfacție ai avut instalând un brad deja decorat”, a întrebat cineva. „Horror”, a fost o altă părere. „Atâta fandoseală”, a comentat altcineva. „Odios! Da pentru un pic de reclamă, e bun și ăsta”, a fost un alt mesaj.

Alexia Eram se întreține singură din facultate

Alexia Eram s-a născut în anul 2000, pe 31 august, și este fiica prezentatoarei știrilor PRO TV Andreea Esca și a soțului ei, omul de afaceri Alexandre Eram. În copilărie, Alexia a făcut canto, gimnastică ritmică și dans sportiv. Primul job l-a avut la vârsta de 13-14 ani, ca gazdă a emisiunii Disney „I love Violeta”, alături de Andra Gogan.

Alexia este creator de conținut online de la vârsta de 19 ani și se întreține singură din anul II de facultate. Influencerița a urmat Liceul Francez Anna de Noailles din București. În 2022 a absolvit University for the Creative Arts din Anglia, cu specializare în Marketing, Publicitate și Relații Publice în domeniul modei.

Totodată, Alexia face parte din redacția revistei ‘A List Magazine, fondată de mama ei, de unde câștigă un salariu lunar de 2.500 de euro.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo”, a declarat Alexia Eram, la „Drive in with Andrei Niculae”.

