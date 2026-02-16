Cristina Ciobănașu, dezvăluiri despre ce i-a mărturisit Vlad Gherman: „Eu știu de mult care cu cine. Îmi povestea”

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au o avut o relație frumoasă până în 2021, când s-au despărțit după 10 ani petrecuți împreună. Între timp, actorul s-a căsătorit cu Oana Moșneag, o altă colegă de platou. Și Cristina Ciobănașu și-a refăcut viața, însă în ciuda acestor lucruri, ei au rămas în relații bune.

Ce i-a mărturisit Vlad Gherman Cristinei Ciobănașu. Actrița l-a dat de gol

Cristina Ciobănașu a fost prezentă la premiera filmului „În pielea mea”, unde Vlad Gherman și actuala lui soție, Oana Moșneag, joacă rolurile principale.

Cristina și Vlad s-au despărțit în 2021, iar actrița trăiește o poveste de dragoste alături de Florin Mureșan, un apreciat medic stomatolog.

Ea a prezintă în continuare emisiunea alături de Vlad Gherman și Ruxandra Luca. La un moment dat, Vlad Gherman le-a dezvăluit celor două detalii din filmul în care joacă. Cristina Ciobănașu a fost întrebată de colegi dacă Gherman a dat detalii despre filmări, așa că l-a dat de gol.

„Îți dai seama că Vlad. Mă întâlnesc cu el la emisiune și mi-a zis. El îmi povestea de când filma, deci eu știu de mult care cu cine, ce se întâmplă în film. Am informații din interior. Vlad ne-a făcut teasing, era foarte încântat când filma anul trecut și de cât de amuzant o să fie.

Nu am intrat în detalii, ei semnează un contract de confidențialitate, dar eu pentru că am avut o pilă am aflat.”, a spus Cristina, pentru Cancan.

Cristina Ciobănașu, cerută de soție de iubitul ei

Cristina Ciobănașu a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, la finalul anului 2025. Ea și Alexandru Mureșan sunt împreună de patru ani și se înțeleg extrem de bine. Cu toate că bărbatul a cerut-o în căsătorie de două ori pe actriță, cei doi nu s-au logodit.

Cele două cereri în căsătorie au venit fără inel, după cum a povestit actrița.

„Cele două cereri în căsătorie au fost cât se poate de reale și sunt cu atât mai prețioase pentru mine tocmai pentru că s-au întâmplat spontan, în momente în care nu mă așteptam nici măcar o secundă. Alex este un tip impulsiv și plin de energie, iar aceste cereri reflectă perfect personalitatea lui.

Prima a avut loc în Londra, iar a doua în Zanzibar, ambele întâmplându-se în vacanțe în care am plecat doar noi doi, ceea ce face ca fiecare moment să fie și mai special. De aici, pot trage concluzia că vacanțele creează un cadru în care Alex se simte cel mai relaxat și liber să facă cereri în căsătorie”, a spus Cristina.

