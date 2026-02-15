Cine câștigă mai bine dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Niciodată nu avem discuții pe tema asta”

Vlad Gherman a vorbit despre cum își gestionează el și soția lui, Oana Moșneagu, finanțele. Actorul a dezvăluit și cine câștigă mai bine dintre ei doi.

Cum își gestionează Vlad Gherman și Oana Moșneagu finanțele

Vlad Gherman a oferit detalii rare despre cum își gestionează el și soția lui, Oana Moșneagu, banii. Actorul a dezvăluit că în familia lor banii se țin la comun.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un «jumi-juma». Noi, din fericire, suntem și norocoși. Avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate”, a declarat actorul pentru Spynews.ro.

Actorul a mărturisit că preferă să contribuie el mai mult financiar, dar fără să transforme acest lucru într-o competiție. El și-a asumat responsabilitatea de a oferi mai mult, subliniind că acest lucru îl motivează să muncească din greu.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi. Înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea”, a adăugat el.

„Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta”

Vlad a povestit că au fost momente în care soția sa, actrița Oana Moșneagu, a câștigat mai bine decât el, dar și situații în care rolurile s-au inversat. Cu toate acestea, în familia lor nu există discuții despre cine câștigă mai mult, ci despre cum contribuie amândoi la bunăstarea comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a explicat actorul.

Vlad și Oana formează un cuplu din august 2021 și sunt căsătoriți din 2024. Cei doi s-au cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci însă, fiecare avea pe altcineva. Actorii au devenit un cuplu mai târziu, după ce s-au despărțit de foștii parteneri și au devenit prieteni pe platourile de filmare ale serialului „Adela”.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu își doresc să se mute într-un spațiu mai mare

În 2023, la Fresh by Unica, Vlad ne mărturisea că el și Oana au investit în patru garsoniere practice și frumos amenajate de proprietarii anteriori pentru a-și asigura un venit stabil.

