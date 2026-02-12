Dan Petrescu a anunțat că revine pe banca tehnică, după problemele de sănătate: „Mai am nevoie de o lună, două, ca să fiu ok”

Dan Petrescu anunță că a depășit problemele de sănătate și este aproape gata să revină la antrenorat. Ar putea prelua o echipă din vară sau chiar mai devreme, în funcție de oferte.

Dan Petrescu a anunțat că revine pe banca tehnică, după problemele de sănătate

După luni de speculații legate de starea sa de sănătate, Dan Petrescu a anunțat că și-a revenit și este pregătit să reintre în acțiune. „Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună – două ca să fiu ok. Poate chiar înainte, vedem”, a declarat fostul antrenor al echipei CFR Cluj, pentru digisport.ro.

În ultimele luni, absența sa a ridicat numeroase întrebări, alimentând speculațiile despre o posibilă problemă gravă de sănătate. Însă, perioada grea pare să fi trecut, iar tehnicianul este optimist în privința viitorului său profesional. Planul său este să revină pe banca tehnică în această vară, la începutul noului sezon, dar nu exclude o revenire mai rapidă, dacă va primi o ofertă potrivită.

Înapoi pe teren: Ce urmează pentru Dan Petrescu?

Cu o carieră impresionantă în fotbalul românesc, Dan Petrescu este pregătit să revină în forță în lumea antrenoratului. În timp ce își planifică întoarcerea, numele său este adesea vehiculat în discuțiile despre cine ar putea prelua echipa națională a României. Potrivit declarațiilor lui Cristi Balaj, Petrescu ar putea fi o opțiune excelentă pentru Federația Română de Fotbal, în contextul problemelor de sănătate ale actualului selecționer, Mircea Lucescu.

„Bursucul este un antrenor experimentat, riguros și echilibrat, care pune accent pe forma sportivă a jucătorilor, nu pe statut sau reputație”, a declarat Balaj, citat de Cancan. „Îmi place că la Dan Petrescu joacă cine merită. Pentru el nu contează importanța numelui sau dacă l-a salutat sau nu într-o dimineață. Pentru el este important să joace jucătorii care sunt cel mai în formă și care merită.”

O revenire așteptată cu entuziasm

Cariera lui Dan Petrescu a fost marcată de performanțe notabile, fiind recunoscut pentru abilitatea sa de a construi echipe competitive și de a obține rezultate remarcabile. Datorită acestor calități, mulți consideră că ar putea face față cu brio provocării de a conduce echipa națională.

Dan Petrescu a câștigat 8 trofee de-a lungul carierei de antrenor:

6 titluri de campion: 5 cu CFR și unul cu Urziceni

1 trofeu câștigat în străinătate: Cupa Chinei, cu Jiangsu Suning (2015)

1 Supercupă a României cu ASA Tg. Mureş (2015)

„Faptul că cineva mă apreciază atât de mult mă face să muncesc cu mai multă pasiune și să fiu și mai concentrat la ceea ce fac. Eu oricum fac asta, dar câteodată ai nevoie și de aceste aprecieri. Mai ales de la oamenii din fotbal”, spunea Petrescu în trecut, potrivit GSP.ro.

