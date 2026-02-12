Robert Negoiță revine la conducerea Primăriei Sectorului 3. Edilul a scăpat de controlul judiciar impus de DNA

Robert Negoiță poate reveni la conducerea Primăriei Sectorului 3, după ce magistrații Tribunalului București au decis să revoce măsura stabilită de Direcția Națională Anticorupție privind controlul judiciar. Edilul avea interdicție de a își mai exercita funcția, iar odată cu decizia judecătorilor, acesta se poate întoarce în Primărie. Decizi este definitivă.

Robert Negoiță scapă de controlul judiciar

Robert Negoiță a avut câștig de cauză, după ce magistrații Tribunalului București au revoc at măsura controlului judiciar pe care procurorii DNA au dispus-o.

Decizia judecătorilor este definitivă. Edilul este acuzat că ar fi construit un drum din bani publici pe un teren privat care aparține unei firme apropiate de fratele său.

La finalul săptămânii trecute, procurorii DNA au stabilit punerea lui Negoiță sub control judiciar pe cauțiune. Acesta este acuzat de abuz în serviciu, printre altele.

Procurorii își doresc ca măsura controlului judiciar să fi rămas în vigoare și au argumentat că dacă s-ar întoarce la Primărie, acesta ar putea modifica probe, ar putea lua legătura cu alți oameni vizați de anchetă sau ar putea comite noi infracțiuni.

Decizia judecătorilor este definitivă și nu poate fi contestată, așa că edilul se întoarce la conducerea Primăriei Sectorului 3, iar măsura controlului judiciar este suspendată.

Robert Negoiță continuă să fie anchetat de DNA.

Ce acuzații i se aduc

Edilul Sectorului 3 este anchetat de DNA pentru fapte de corupție. Acesta este acuzat că ar fi construit un drum public pentru fratele lui.

„Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât drumul construit este public, e liber pentru a fi folosit de orice cetăţean care are nevoie de el, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie plătite din bani publici. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu”, afirmă primarul.

El a mai spus că reprezentanții Sectorului 3 au fost împiedicați de Primăria Capitalei să facă toate documentele necesare.

Procurorii au efectuat joi, 8 februarie, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3. În dosar se investighează felul în care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiță, care dezvolta un proiect imobiliar în zonă.

În total, 11 percheziții au avut loc la cererea procurorilor DNA pentru a ridica documente relevante în investigație.

