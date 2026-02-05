Robert Negoiță, audiat la DNA după ce procurorii au făcut percheziții la el acasă și la Primăria Sectorului 3. Ce acuzații i se aduc

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri, după ce procurorii au făcut mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia. Edilul este acuzat că ar fi construit un drum pentru fratele său, care este dezvoltator imobiliar.

Robert Negoiță, audiat la DNA

Robert Negoiță a ajuns la sediul DNA pentru audieri. Procurorii au făcut percheziții la locuința edilului și la Primăria Sectorului 3.

Într-o conferință de presă, el a respins acuzația conform căreia i-ar fi construit fratelui său un drum public, lucru dezvăluit de un material documentar marca Recorder.

„Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu un drum public, ci un deserviciu, pentru că am construit drum public pe proprietate privată fără să oferim despăgubiri. Nu i-am oferit niciodată niciun drum cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din sectorul 3 și toți cei care au nevoie de acele drumuri, pentru că sunt drumuri publice”, a declarat primarul.

Edilul a precizat că „a construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean”.

Mai mult, în cursul zilei de astăzi au avut loc 11 percheziții: la Primăria Sectorului 3, la o firmă din subordinea acesteia, precum și la locuința lui Robert Negoiță. Edilul este suspectat de abuz în serviciu, după ce s-a aflat că a construit mai multe drumuri, printre care și drumul de la locuința fratelui său.

În dosar sunt suspecți și angajați ai Primăriei Sectorului 3, care urmează să fie aduse la audieri la DNA.

Ce spune DNA: Lucrări de construire și asfaltare fără documente legale

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că cercetările vizează suspiciuni privind infracțiuni asimilate celor de corupție legate de lucrări ilegale de construire și asfaltare a mai multor străzi, în perioada 2017-2025.

„Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, a transmis DNA.

În august 2025, jurnaliștii Recorder au scris că Robert Negoiță a folosit resursele primăriei ca să construiască o șosea pe terenul privat deținut de Ionuț Negoiță, fratele edilului. Drumul de un kilometru a fost făcut în aproximativ 8 zile, în spatele Halei Laminor.

