Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea să revină în fruntea Guvernului: „O astfel de ipoteză…”

Tensiunile politice de pe scena politică românească continuă să ocupe primele pagini, iar numele lui Ilie Bolojan revine în discuție ca potențial premier într-un nou guvern. După ce Guvernul a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, negocierile pentru formarea unei noi conduceri executive sunt în plină desfășurare.

Ilie Bolojan nu exclude posibilitatea de a reveni în funcția de premier

Ilie Bolojan a confirmat miercuri, 27 mai, că a avut mai multe discuții, atât oficiale, cât și informale, cu președintele Nicușor Dan.

„Astăzi, după moțiune, am constatat că PSD a făcut o majoritate. Răspunderea este la ei să facă un guvern. Dacă nu pot proba acest lucru sau nu ar trece un guvern, ar trebui căutate alte variante”, a declarat premierul interimar.

Deși nu exclude să fie propus din nou pentru funcția de prim-ministru, liderul PNL a subliniat că o astfel de ipoteză nu beneficiază, în acest moment, de o majoritate parlamentară.

„O astfel de ipoteză nu a fost discutată cu Nicușor Dan. Nu este prima ipoteză”, a adăugat Ilie Bolojan.

Eugen Tomac, favorit pentru funcția de premier

În contextul actual, numele cel mai vehiculat pentru funcția de premier este cel al lui Eugen Tomac, consilier prezidențial. Varianta unui guvern condus de Tomac este analizată în două scenarii: fie un executiv tehnocrat susținut de toate partidele mari, fără implicare formală, fie un guvern politic cu miniștri din fosta coaliție și câțiva tehnocrați. Totuși, ambele opțiuni sunt complicate de refuzurile categorice venite din partea USR și UDMR.

Liderul USR, Dominic Fritz, a respins categoric orice colaborare cu PSD. Într-o postare pe Facebook, el a infirmat zvonurile privind negocieri între USR și PSD.

„Excludem acest scenariu nu din orgoliu sau din încăpățânare, ci pentru că suntem convinși că protejarea drumului proeuropean și reformist al României se poate face doar cu asumare și claritate morală”, a scris Fritz.

În schimb, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că prioritatea partidului său rămâne refacerea fostei coaliții de guvernare, cu Tomac în funcția de premier.

„Pentru mine prima opțiune e refacerea coaliției, inclusiv cu domnul Tomac. Dar să fie o susținere majoritară și foarte clară”, a spus Hunor.

Acesta a exclus însă categoric o guvernare exclusiv alături de PSD, subliniind că o astfel de colaborare ar fi lipsită de logică după ce social-democrații au demis guvernul anterior prin moțiune de cenzură.

