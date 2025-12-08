Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei. Semnul primit de acesta când a intrat în secția de votare

Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei, după numărarea a 99,99% din voturi. Pe când se afla la secția de votare, candidatul PNL a primit un „semn” din partea Providenței, după cum a spus chiar el, în mediul online.

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu a câștigat detașat lupta pentru scaunul primar al Capitalei. După numărarea a 99,9% din procesele verbale, candidatul PNL avea 36,17% din voturi, în timp ce Anca Alexandrescu a ieșit pe locul 2 cu 21,94% și Daniel Băluță pe trei cu 20,50%.

Cătălin Drulă, candidatul USR are un procent de 13,86%, iar candidata SENS Ana Ciceală a fost votată în proporție de 5,85%.

Plasarea Ancăi Alexandrescu pe locul 2 contrazice atât estimările exit-poll, cât și un sondaj INSCOP, care îl indicau pe candidatul PSD Daniel Băluță drept principalul contracandidat al lui Ciucu.

George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat din partea POT, a primit 0,20% din voturi.

Semnul primit de noul primar, la intrarea în secția de votare

Ciprian Ciucu a povestit pe rețelele sociale, înainte de numărarea voturilor, că a primit un semn în secția de votare. Acesta a fost fotografiat în timp ce intra pe ușa secției, iar deasupra sa scria cu roșu: O idee măreață începe cu un vis”.

Noul primar a considerat acest mesaj un semn din partea Providenței.

„Așa este! O idee măreață începe cu un vis! Așa cum scrie sus, pe peretele clasei, unde am votat în această dimineață. Providența. Pentru a-l împlini, este nevoie de noi toți. Vă rog să ieșiți la vot! Capitala este motorul economiei, este orașul care dă ora exactă în România. Nu-l putem pierde, nu-l putem lăsa în derivă. Le mulțumesc bucureștenilor care au votat!”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

După rezultatele primelor exit-poll-uri de la ora 21:00, Ciucu a făcut o scurtă declarație de presă.

„Acest vot mă responsabilizează”, a spus Ciprian Ciucu, la câteva minute după anunțarea rezultatelor alegerilor exit poll la alegerile din București.

„Orașele care se schimbă cu adevărat au nevoie de primari care să stea pe termen lung. În această campanie, m-am concentrat să transmite mesaje eminamente pozitive. Munca este încă la început. Fac apel la cei din secții să fie foarte foarte atenți la numărătoarea voturilor. Mulțumesc dl Bolojan pentru încrederea acordată, i-am promis că nu o să-l fac de râs. Cred că e mai bine că am început ca primar de sector, mă simt mult mai bine pregătit decât acum 5 ani. Mulțumesc bucureștenilor că au avut încredere în mine și m-au votat. Știu că e un vot de 30%, nu-ți oferă suficientă legitimitate și autoritate. Vreau să arăt și celor care nu m-au votat că merit să fiu primarul Bucureștiului. Voi munci foarte mult pentru bucureșteni în următorii doi ani și jumătate, poate 6-7 ani. Vă mulțumesc foarte mult!”, a mai spus cel care a primit votul și încrederea cetățenilor care au ieșit la vot.

Sursă foto: Facebook

