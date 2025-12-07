Nicușor Dan, la urne alături de Mirabela Grădinaru. De ce Prima Doamnă a României nu a votat: „Nu vă faceți griji”

Președintele Nicușor Dan a mers la urne încă de la primele ore ale dimineții pentru a vota viitorul primar al Capitalei, cel care îi va lua locul după ce el a fost numit în funcția de președinte, în luna mai a acestui an. Șeful statului nu a mers singur la secția de vot, ci împreună cu partenera lui, Mirabela Grădinaru care, însă nu și-a exprimat votul, spre surprinderea tuturor.

Nicușor Dan, la urne cu Mirabela Grădinaru

Președintele Nicușor Dan a mers zâmbind la secția de votare pentru a-și exprima votul la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta nu a venit singur, ci însoțit de partenera lui, Mirabela Grădinaru. Spre surprinderea tuturor, în timp ce șeful statului a intrat și a votat, Prima Doamnă a rămas in interiorul sălii, foarte aproape de ușă.

Întrebat de jurnaliști de ce partenera lui nu a votat, Nicușor Dan a răspuns: „Nu vă îngrijorați, nu e nicio problemă în familie” și a continuat spunând că va oferi acest răspuns mai târziu, „cu altă ocazie”.

Potrivit G4Media, Mirabela Grădinaru a votat și ea, dar la o altă secție de votare, mai exact la Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti. Acest lucru înseamnă că partenera președintelui are o altă adresă de domiciliu în cartea de identitate.

Mesajul președintelui

Șeful statului a ajuns la secția de votare de la Școala „Luceafărul” din Sectorul 5 la ora 09:15. Acolo, el le-a spus jurnaliștilor că a votat pentru un candidat „care nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară”, subliniind că miza locală are și o încărcătură simbolică pentru direcția în care se îndreaptă politica națională.

„E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimitate. Ca de obicei, am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un oraș pe care îl cunosc de foarte mult timp și pentru care am militat, cunoscând tentațiile de la Primăria Capitalei. Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei”, a declarat el.

Zâmbind, Nicușor Dan a afirmat că „de mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” și i-a încurajat pe bucureșteni să iasă la vot. El a subliniat că oamenii trebuie să „aibă încredere în votul lor”, şi a reiterat referendumul organizat acum un an.

„Nu întâmplător am organizat în urmă cu un an un referendum și, dacă vă aduceți aminte, acum un an și jumătate după alegerile locale am spus că e obligatoriu să facem acest referendum pe două probleme esențiale: una, pe bani, pentru că e nevoie de bani pentru mari proiecte de infrastructură — linii de tramvai, tramvaie, autobuze etc. — mulți bani pentru mari lucrări de infrastructură; pe de altă parte, să concentrăm decizia pe urbanism la Primăria Capitalei astfel încât societatea și presa să se uite într-un singur loc când apar abuzuri urbanistice. Trebuie să aibă încredere în votul lor, pentru că e democrație și în democrație momentul votului e momentul în care cetățenii se exprimă”, a mai spus Nicușor Dan.

