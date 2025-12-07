Principalii candidați la Primăria Capitalei au votat. Mesajele transmise de Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă

Bucureștenii își aleg astăzi primarul general. Încă de la primele ore majoritatea candidaților pentru această funcție s-au prezentat la urne, unde și-au exprimat votul. Primul care a ajuns la secția de votare a fost Ciprian Ciucu, candidat din partea PNL, urmat de Anca Alexandrescu, candidat independent, și Cătălin Drulă, candidatul USR. Aceștia au oferit și câteva declarații și au îndemnat cetățenii să iasă la vot.

Ciprian Ciucu, la urnele de vot

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei și actualul primar al Sectorului 6, a votat încă de la primele ore ale dimineții.

„Am votat pentru integritate. Am votat cu inima împăcată că am făcut tot ce am putut în această campanie și îi chem pe oameni la vot. Îi chem pe oameni la vot, să vină să voteze, să-și exprime votul. Din păcate este un singur tur. De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova mai mult votul în două tururi pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic, cel puțin pentru primari care au nevoie de legitimitate”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Acesta s-a arătat încrezător în șansele lui de a câștiga scaunul de primar general.

„Aștept rezultatele diseară, sunt foarte încrezător. Am văzut că au fost în ultimul timp fel și fel de manipulări care s-au făcut prin sondaje de opinie, dar eu rămân încrezător în șansa pe care o am, pentru a câștiga aceste alegeri”, a mai spus Ciprian Ciucu la ieșirea din secția de vot.

Anca Alexandrescu și-a exprimat votul

Și candidatul independent Anca Alexandrescu a ajuns dis-de-dimineață la secția de votare pentru a vota pentru „un București în care să se poată trăi”.

„Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni”, a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne.

Aceasta a precizat că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost „un dar”.

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate”, a mai transmis Anca Alexandrescu.

Mesajul lui Cătălin Drulă

La rândul lui, candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a votat în prima parte a zilei. Prezent la secția de votare, acesta a declarat în fața jurnaliștilor că a votat cu încredere și optimism.

Drulă nu a mers singur la vot, ci însoțit de soția sa și cei doi copii ai lor.

„Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru oraşul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcţiei, să facem proiectele mari de care acest oraş are nevoie, să ţinem departe de Primăria Capitalei orice influenţe nefaste şi cred că aceste alegeri trebuie privite cu optimism, cu încredere în viitor”, a afirmat candidatul USR.

În același timp, Cătălin Drulă a îndemnat bucureștenii să iasă la vot.

„Îi îndemn pe bucureşteni să meargă la vot, să aleagă cu inima, cu încredere pentru că aşa se construieşte viitorul şi de mâine să începem construcţia de care acest oraş are nevoie pe baze solide, pe bazele unui buget corect, ale unui urbanism corect ale dezvoltării reţelei de transporturi, de termoficare, toate probleme care trenează de prea mult timp şi care în sfârşit îşi pot găsi rezolvarea în acest moment”, a mai spus acesta.

George Burcea și Ana Ciceală au votat

Și candidații George Burcea (POT) și Ana Ciceală (SENS) au ales să meargă la vot la prima oră a dimineții.

„Am un mesaj despre încredere și speranță. Putem să reînnoim încrederea dintre noi. Am votat cu gândul la copiii orașului nostru, pentru tineri, pentru Bucureșteni. Am votat pentru viitor. Îi încurajez pe bucureșteni să voteze”, a declarat Ana Ciceală la secția de vot.

„Am votat cu gândul schimbării, am votat cu inima, cu sufletul şi cu încrederea în Dumnezeu şi cu faptul că Bucureştiul se poate schimba prin noi”, a afirmat și George Burcea.

Secţiile de vot organizate pe raza municipiului Bucureşti s-au deschis, duminică dimineaţă, la ora 7:00.

