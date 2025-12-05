Sorin Oancea se retrage de la conducerea B1 TV după 30 de ani în media. Cine preia conducerea postului

Sorin Oancea, în vârstă de 62 de ani, a anunțat că renunță la funcția de administrator și la implicarea în managementul televiziunii, poziție pe care a ocupat-o timp de 15 ani, informează Paginademedia.ro. Cu toate acestea, el își păstrează cota de acțiuni în cadrul postului.

Sorin Oancea: un veteran al industriei media

Sorin Oancea a intrat în lumea media la începutul anilor ’90, debutând cu revista tipărită „Prețul Succesului”, parte din grupul media al familiei Voiculescu. Ulterior, el a ocupat funcții importante în televiziune, ca director comercial și apoi ca director general la Antena 1. A jucat un rol esențial în lansarea postului de știri Antena 3, unde a fost și acționar, deținând poziția de director general.

În 2010, Oancea a preluat jumătate din acțiunile B1 TV de la familia Păunescu, consolidându-și astfel poziția în cadrul televiziunii. În prezent, el și soția sa, Luminița Oancea, dețin 60% din acțiunile B1 TV, restul de 40% fiind în proprietatea lui Bobby Păunescu.

„Vine o vreme când nu te mai poți implica zi de zi, la același nivel, în ceea ce înseamnă partea executivă a unui business de televiziune și, în același timp, să te ocupi și de proiectele personale”, a declarat Sorin Oancea, pentru Paginademedia.ro.

Citește și: Victor Rebengiuc a dezvăluit ce cerință atipică va include în testamentul lui: „Ar produce mari încurcături”

Cine preia conducerea B1 TV

Începând din luna decembrie, Rareș Anița, directorul de programe și vânzări al B1 TV, devine noul administrator al companiei care gestionează licența audiovizuală a postului. Decizia a fost oficializată în cadrul Adunării Generale a asociaților din 27 noiembrie 2025.

„Lucrez cu Rareș de 30 de ani. Mă bucur că a acceptat această poziție”, a adăugat Oancea, pentru sursa citată.

Citește și: Câți bani a scos Alina Ceușan din buzunar ca să își aducă bonă filipineză în România. Se pregătește să îi ajute și familia

Cine este Rareș Anița

Rareș Anița are o vastă experiență în domeniul televiziunii, publicității și mediului online. Din 2011, el a ocupat funcția de director de programe și vânzări la B1 TV, având responsabilități precum coordonarea strategiei editoriale și comerciale, dezvoltarea grilei de programe și optimizarea relației cu agențiile media și partenerii de afaceri. De asemenea, a reprezentat postul în relația cu Consiliul Național al Audiovizualului.

Anterior, Anița a fost implicat în diverse proiecte media, printre care lansarea platformelor digitale pentru Antena 3, unde a activat ca New Media Manager, între 2008 și 2011. A mai deținut funcții precum director de marketing la Antena 1 și manager de documentare la aceeași televiziune.

Această schimbare marchează un nou capitol pentru B1 TV.

Foto: Hepta.ro

Urmărește-ne pe Google News