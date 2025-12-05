Cum arată cel mai recent sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Diferență foarte mică între primele două locuri

Ultimul sondaj pentru alegerile de la Primăria Capitalei dezvăluie diferențe mici între primele două locuri. Alegerile pentru Primăria București vor avea loc duminică, 7 decembrie, iar ultimul sondaj day publicității este făcut de ARA. Iată cum arată.

Cum stau candidații în ultimul sondaj înainte de alegeri

Un sondaj ARA făcut la comanda Antena 3 CNN, arată că favoritul pentru alegerile de duminică la Primăria Capitalei este Daniel Băluță, candidatul PSD. La mică distanță este candidatul PNL Ciprian Ciucu, conform News.ro.

Topul candidaților în funcție de intenția de vot este următorul: Daniel Băluţă – 26%, Ciprian Ciucu – 24%, Cătălin Drulă – 20%, Anca Alexandrescu – 18%, alt candidat – 12%.

Procentele s-au stabilit pe baza răspunsurilor celor 55% dintre respondenții care au spus că vor merge sigur la vot.

Dintre aceștia, 17% nu sunt hotărâi încă privind candidatul pe care vor pune ștampila în duminica alegerilor.

Sondajul a fost realizat între 25 noiembrie și 2 decembrie, pe un eșantion de 1.082 de adulți, reprezentativ pentru populația de peste 18 ani din București, conform celor mai recente date INS. Participanții au fost selectați prin metoda Random Digit Dialing, iar colectarea datelor s-a făcut telefonic, prin sistemul CATI. Marja de eroare este de +/- 3%.

Ce spun celelalte sondaje

În ultimele zile au fost publicate mai multe sondaje privind alegerile pentru Primăria Capitalei, fiecare prezentând o ordine diferită a candidaților.

Sondajul INSCOP, publicat joi, îl indica pe Daniel Băluță în frunte cu 28,2%, urmat de Ciprian Ciucu cu 26,6%. Anca Alexandrescu ajungea pe poziția a treia, cu 21%, după ce anterior era plasată abia pe locul al patrulea.

Un sondaj CURS publicat miercuri prezenta o altă ierarhie: Băluță avea 26%, Ciucu 23%, Drulă 22%, iar Alexandrescu cobora pe locul al patrulea cu 17%. Ana Maria Ciceală era la 7%, iar George Valentin Burcea la 4%. În același sondaj, 36% dintre respondenți spuneau că sunt „foarte siguri” că vor vota, iar 16% „siguri”.

Un alt sondaj, realizat de AtlasIntel și publicat luni, schimba din nou clasamentul. Băluță era pe primul loc cu 23,3%, urmat la mică distanță de Anca Alexandrescu cu 23,2%. Ciprian Ciucu ocupa locul al treilea cu 21,7%, urmat de Cătălin Drulă cu 15,5% și Ana Ciceală cu 8,4%.

Diferențele dintre sondaje arată că în ziua alegerilor se poate întâmpla orice, iar lucrurile vor conta mai ales din perspectiva prezenței la vot și a categoriilor demografice care votează.

