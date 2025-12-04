Sondaj CURS: Luptă strânsă pentru Primăria București cu 4 zile înaintea alegerilor

Sondaj CURS: Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei
Cu doar patru zile înainte de alegerile pentru Primăria București, lupta pentru fotoliul de primar general se anunță extrem de strânsă. Conform celui mai recent sondaj CURS citat de Libertatea, trei candidați se află într-o competiție acerbă pentru prima poziție.
Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce în sondaje cu 26% din intențiile de vot. El este urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu (PNL) cu 23% și Cătălin Drulă cu 22%.
Surprinzător, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, se află abia pe locul 4, cu 17% din preferințele alegătorilor.
Majoritatea sondajelor de opinie îl indică pe Daniel Băluță drept favorit, urmat de Ciprian Ciucu. Există însă și o excepție notabilă. Un singur sondaj, cel făcut de AtlasIntel pentru Hotnews, susține altceva, anume că Daniel Băluţă este urmat de Anca Alexandrescu (sprijinită de AUR) în intenţiile de vot.
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru duminică, 7 decembrie. Până în prezent, trei candidați s-au retras din cursă: Alexandru Zidaru (în favoarea Ancăi Alexandrescu), Vlad Gheorghe (în favoarea lui Ciprian Ciucu) și Eugen Teodorovici (în favoarea lui Daniel Băluță).
Sondajul a fost realizat în perioada 26-30 noiembrie, pe un eșantion de 1.031 de respondenți cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, cu un nivel de încredere de 95%.
Sursă foto: Facebook
