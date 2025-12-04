Sondaj CURS: Luptă strânsă pentru Primăria București cu 4 zile înaintea alegerilor

Cu patru zile înainte de alegerile pentru Primăria București, un nou sondaj CURS arată o luptă strânsă între candidați. Daniel Băluță conduce, urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă.

Sondaj CURS: Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei

Cu doar patru zile înainte de alegerile pentru Primăria București, lupta pentru fotoliul de primar general se anunță extrem de strânsă. Conform celui mai recent sondaj CURS citat de Libertatea, trei candidați se află într-o competiție acerbă pentru prima poziție.

Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce în sondaje cu 26% din intențiile de vot. El este urmat îndeaproape de Ciprian Ciucu (PNL) cu 23% și Cătălin Drulă cu 22%.

Surprinzător, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, se află abia pe locul 4, cu 17% din preferințele alegătorilor.

Comparativ cu sondajul CURS din 15 noiembrie, ordinea candidaților a rămas neschimbată. Singura diferență notabilă este creșterea ușoară a scorului Ancăi Alexandrescu, de la 15% la 17%.

Citește și: Victor Ponta și AUR vor depune o moțiune cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan: „Există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR”

Citește și: Călin Georgescu nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Mă distanțez și mă disociez total”

Ce spun alte sondaje

Majoritatea sondajelor de opinie îl indică pe Daniel Băluță drept favorit, urmat de Ciprian Ciucu. Există însă și o excepție notabilă. Un singur sondaj, cel făcut de AtlasIntel pentru Hotnews, susține altceva, anume că Daniel Băluţă este urmat de Anca Alexandrescu (sprijinită de AUR) în intenţiile de vot.

Citește și: Ciprian Ciucu, despre Anca Alexandrescu: „Principalul meu contracandidat”. Ce spune despre Cătălin Drulă

Citește și: Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru duminică, 7 decembrie. Până în prezent, trei candidați s-au retras din cursă: Alexandru Zidaru (în favoarea Ancăi Alexandrescu), Vlad Gheorghe (în favoarea lui Ciprian Ciucu) și Eugen Teodorovici (în favoarea lui Daniel Băluță).

Sondajul a fost realizat în perioada 26-30 noiembrie, pe un eșantion de 1.031 de respondenți cu vârsta peste 18 ani. Marja de eroare este de ±3%, cu un nivel de încredere de 95%.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News