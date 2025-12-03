Ciprian Ciucu, despre Anca Alexandrescu: „Principalul meu contracandidat”. Ce spune despre Cătălin Drulă

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, consideră că Anca Alexandrescu este principalul său contracandidat, conform sondajelor recente. Liberalul exclude retrageri din cursă și rămâne optimist privind șansele sale în alegerile pentru București.

Ciprian Ciucu consideră că Anca Alexandrescu este principalul lui contracandidat pentru Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, a declarat în cadrul unei intervenții la Digi24 că Anca Alexandrescu a devenit principalul său contracandidat, conform sondajelor recente.

În ultima perioadă, candidatul independent a câștigat teren în preferințele alegătorilor, iar Ciucu consideră că ascensiunea sa este rezultatul unei campanii controversate.

„Se confirmă creșterea Ancăi Alexandrescu de când și-a anunțat candidatura. A crescut constant. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură. Pot să confirm că acum este principalul meu contracandidat”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu rămâne optimist și crede că are șanse mari de câștig, indiferent dacă alți candidați decid sau nu să se retragă din cursă. El a subliniat că nu se așteaptă la astfel de retrageri și consideră că o astfel de discuție este tardivă.

„Sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favoarea altcuiva în acest moment (…) Discuția este tardivă”, a mai spus liberalul.

Citește și: Vlad Gheorghe a renunțat la candidatura pentru Primăria Bucureștiului. „Îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu!”

Citește și: Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București la alegerile din 7 decembrie 2025. Ce avere are, cine este soția lui și câți copii au împreună

Ciucu, despre candidatura lui Cătălin Drulă

În același timp, Ciprian Ciucu a exclus posibilitatea de a-i cere lui Cătălin Drulă, candidatul USR, să se retragă din cursă.

„Poate că o să-i dau un telefon să-l întreb cum se simte, cum merge campania… Au fost momente neplăcute în ultimele zile pentru că am fost principala lui țintă în ultimele zile. Eu am dus o campanie cât se se poate de curată”, a comentat actualul primar al Sectorului 6.

Ciucu a subliniat că această candidatură nu reprezintă un pas către o eventuală candidatură la președinția României, dar consideră că succesul său ar fi important pentru Partidul Național Liberal.

„Miza nu este doar București. Un partid trebuie să câștige încrederea oamenilor, iar dintr-o astfel de poziție pot să impun niște standarde mult mai bine decât până acum. Pentru mine, pentru echipa lui Ilie Bolojan, o victorie ar însemna mult”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Citește și: Ciprian Ciucu o atacă pe Anca Alexandrescu: „S-a reinventat ca antisistem. Este pesedismul în sine”

Citește și: Călin Georgescu nu susține niciun candidat la Primăria Capitalei: „Mă distanțez și mă disociez total”

Rezultatele sondajelor

Conform unui sondaj realizat de AtlasIntel pentru HotNews, Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, conduc în preferințele alegătorilor din București, fiind separați de doar 0,1%. Ciprian Ciucu se află pe locul trei, la o diferență de 1,5% față de primii doi.

Astfel, Daniel Băluță este creditat cu 23,3%, urmat de Anca Alexandrescu cu 23,2%, iar Ciprian Ciucu cu 21,7%. Pe locul patru se află Cătălin Drulă (USR) cu 15,5%, iar Ana Ciceală (SENS) ocupă locul cinci cu 8,4%.

Într-un sondaj anterior, realizat cu două săptămâni înainte, Ciucu era pe primul loc, urmat de Băluță și Alexandrescu.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News