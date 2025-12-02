Vlad Gheorghe a renunțat la candidatura pentru Primăria Bucureștiului. „Îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu!”

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat marți dimineață că renunță la candidatura pentru Primăria Bucureștiului, alegând să îl susțină pe Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6 și candidat al PNL. Decizia a fost făcută publică într-o declarație de presă susținută chiar în fața sediului Primăriei Capitalei, unde Gheorghe a apărut alături de Ciucu.

Cum și-a argumentat retragerea

În mesajul său, Vlad Gheorghe a explicat că hotărârea vine după consultarea mai multor studii sociologice, care arată că există riscul ca un candidat „extremist, cu legături în PSD” să câștige Primăria Capitalei. „După mai multe discuții și după ce ne-am uitat împreună pe toate studiile sociologie pe care le-am avut, vedem cu toții că candidata extremistă și cu legături și istorie în PSD are șanse să ajungă la Primăria Captialei. Lucrul responsabil de făcut este să îl susțin pe domnul Ciprian Ciucu, pentru ca Bucureștiul să rămână un bastion al democrației și să nu ajungă în mâna unor extremiști PSD-iști” a declarat Gheorghe, citat de Hotnews.ro.

El a făcut apel la alegătorii săi să își îndrepte votul către Ciucu la scrutinul din 7 decembrie, subliniind că decizia nu a fost una ușoară, dar este „calculată și responsabilă”.

Mesaj către Cătălin Drulă

Un punct central al declarației lui Vlad Gheorghe a fost apelul adresat lui Cătălin Drulă, candidatul USR, aflat pe locul patru în sondaje. „Îi cer domnului Drulă să înțeleagă în al 12-lea ceas că lucrul responsabil este să vină alături de noi și să îl susțină pe Ciprian Ciucu, dacă nu vrea ca Bucureștiul să aibă un primar extremist”, a spus Gheorghe.

Citeşte şi: Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la recepția de Ziua Națională de la Cotroceni. Cum s-a fotografiat cu vedetele

Citeşte şi: Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”, bătut de oamenii din mulțime. A depus plângere la poliție

Citeşte şi: Reacția lui Cristian Tudor Popescu, după sondajul AtlasIntel privind intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. „Nu este exclusă o victorie a Ancăi Alexandrescu!”

Reacția lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a salutat gestul lui Vlad Gheorghe, pe care l-a numit „greu, dar responsabil”. El a subliniat că alianța formată nu are un fundament ideologic, ci se bazează pe „valori europene și democratice”. „Pericolul extremismului este real, iar sondajele confirmă că există șanse ca un candidat populist și fără experiență administrativă să ajungă la conducerea Capitalei. De aceea, susținerea lui Vlad Gheorghe este binevenită”, a declarat Ciucu.

În același timp, Ciucu a criticat campania lui Cătălin Drulă, pe care a descris-o drept „extrem de negativă și dezbinătoare”. „Noi trebuie să stăm uniți, nu dezbinați. Apelul meu către candidatul USR este să nu mai divizeze electoratul de centru-dreapta și să ducă o campanie pozitivă”, a adăugat acesta.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News