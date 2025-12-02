Sondaj AtlasIntel. Cine se află în topul preferințelor electorale cu câteva zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei

La doar câteva zile înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei, competiția electorală se anunță extrem de strânsă.

Un sondaj realizat de institutul AtlasIntel pentru HotNews arată că primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, se află la egalitate în intențiile de vot ale bucureștenilor, fiind despărțiți de doar 0,1%.

Rezultatele sondajului

Cercetarea a fost realizată în perioada 27-30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București. Metoda utilizată a fost „recrutare digitală aleatorie”, iar marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele arată că Daniel Băluță este creditat cu 23,3%, urmat îndeaproape de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La doar 1,5% în spatele lor se află primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu 21,7%. Pe locul patru se situează liderul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, iar pe poziția a cincea candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

Citeşte şi: Sondaj CURS pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine conduce în preferințele bucureștenilor

Citeşte şi: Sondaj Flashdata pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cursă strânsă pentru patru candidați

Citeşte şi: Surprize în noul sondaj pentru Primăria Capitalei. Cine se află pe primul loc în intenția de vot a bucureștenilor

Evoluția clasamentului

Sondajul marchează o schimbare față de datele publicate de același institut în urmă cu două săptămâni. Atunci, Ciprian Ciucu conducea clasamentul, urmat de Daniel Băluță și Anca Alexandrescu. Noua cercetare sugerează o mobilizare puternică a susținătorilor celor doi candidați aflați acum pe primele poziții.

AtlasIntel este un institut care a reușit să se apropie de rezultatele reale la alegerile locale din 2024, însă la prezidențialele din noiembrie 2024 a avut estimări controversate. Compania l-a plasat pe Călin Georgescu abia pe locul cinci, departe de scorul obținut la urne, dar a anticipat corect intrarea Elenei Lasconi în turul al doilea.

Cercetarea AtlasIntel a fost realizată prin metoda de recrutare digitală aleatorie, având o marjă de eroare de ±2 puncte procentuale și un nivel de încredere de 95%.

Datele sondajului confirmă că Bucureștiul se află în fața unei competiții deschise, în care diferențele dintre principalii candidați sunt minime. Cu doar câteva zile înainte de votul din 7 decembrie 2025, lupta pentru Primăria Capitalei rămâne imprevizibilă, iar mobilizarea alegătorilor va fi decisivă pentru rezultatul final.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News