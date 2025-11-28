Surprize în noul sondaj pentru Primăria Capitalei. Cine se află pe primul loc în intenția de vot a bucureștenilor

Un nou sondaj realizat de casa de sondare CIRA și publicat de candidatul independent Vlad Gheorghe arată schimbări importante în intenția de vot pentru Primăria București. Cercetarea sociologică, desfășurată online între 20 și 26 noiembrie pe un eșantion de 1.182 de respondenți, indică o competiție strânsă între principalii candidați.

Cum arată noul clasament al candidaților la Primăria Capitalei

Potrivit sondajului, Daniel Băluță (PSD) se află pe primul loc cu 24% din intențiile de vot. Pe poziția a doua este Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, urmat de Anca Alexandrescu (susținută de AUR) cu 19%. Candidatul USR, Cătălin Drulă, este cotat pe locul patru cu 18%.

Pe locul cinci apar, cu câte 5%, Ana Ciceală (SENS) și Vlad Gheorghe, cel care a publicat sondajul. În clasament figurează și Virgil Alexandru Zidaru cu 3% (retras între timp în favoarea Ancăi Alexandrescu), Eugen Teodorovici cu 2%, iar George Burcea și Gigi Nețoiu cu câte 1%.

Percepția bucureștenilor asupra orașului

Sondajul arată că 34% dintre respondenți sunt mulțumiți de modul în care arată Bucureștiul, în timp ce 59% se declară nemulțumiți. În privința unei posibile reorganizări administrative, 52% dintre bucureșteni ar fi de acord cu desființarea celor șase sectoare, astfel încât Capitala să fie condusă de un singur primar, pentru reducerea costurilor și o dezvoltare mai omogenă.

Citeşte şi: Sondaj Avangarde pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce candidat se află în preferințele bucureștenilor

Citeşte şi: Sondaj Flashdata pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Cursă strânsă pentru patru candidați

Citeşte şi: Surpriză în sondajul Inscop pentru Primăria Capitalei. Unul dintre candidații cu șanse mari la victorie, devansat de Anca Alexandrescu

Apelul lui Vlad Gheorghe către candidații de dreapta

După publicarea sondajului, Vlad Gheorghe a transmis un mesaj către ceilalți candidați reformiști: „Dacă nu ne așezăm la aceeași masă, există un risc major ca PSD sau AUR să pună mâna pe Capitală. Dacă se întâmplă asta, suntem toți vinovați”, a declarat acesta pentru HotNews.ro.

El a propus o alianță a dreptei: „Propun să decidem împreună, cu toate datele în față, cine are cele mai mari șanse și pe acela să-l susținem cu toții. Poate fi baza unei mari alianțe reformiste pentru 2028 — altfel riscăm să lăsăm Bucureștiul și România pe mâna extremelor.”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News