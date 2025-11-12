Sondaj Avangarde pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Ce candidat se află în preferințele bucureștenilor

Mai este mai puțin de o lună până când bucureștenii își vor alege un nou primar general, după ce Nicușor Dan a părăsit funcția pentru cea de președinte al țării. Între candidații la Primăria Capitalei se dă o luptă strânsă, potrivit celui mai nou sondaj Avangarde.
Sondaj Avangarde pentru alegerile la Primăria Capitalei
Studiul a fost realizat față și arată o diferență între intențiile de vot și percepția despre favorit.
Potrivit sondajului Avangarde realizat în perioada 2-7 noiembrie 2025, 24% dintre bucureștenii care au declarat că vor merge la vot l-ar alege pe Daniel Băluță (PSD). Pe locul al doilea se află Ciprian Ciucu (PNL) cu 21%, iar pe locul al treilea Cătălin Drulă (USR), cu 20%.
Pozițiile următoare sunt ocupate de ceilalți candidați, după cum urmează:
88% din respondenți au declarat că știu cu cine vor vota. Pe de altă parte, întrebați dacă știu data alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, 82% dintre participanți au spus „da”, 16% nu știau, iar 2% nu au răspuns.
Pe următoarele locuri se află Anca Alexandrescu (12%), Ana Maria Ciceală (3%), Vlad Gheorghe (3%), Virgil Alexandru Zidaru (2%), în timp ce 5% au menționat alte nume, iar 11% au spus că nu știu.
Sondajul de opinie a fost realizat la nivelul municipiului București, pe un eșantion de 1.080 de persoane adulte, prin interviuri față în față (metoda „teren”). Datele au fost colectate în perioada 2-7 noiembrie 2025, iar marja de eroare este de ±3,2%, la un nivel de încredere de 95%.
Sursă foto: Facebook
