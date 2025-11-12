Crima din Teleorman, surprinsă de camerele de supraveghere. Mihaela a fost înmormântată sub paza poliției și a jandarmilor

Tragedia care a zguduit comunitatea din satul Beciu, județul Teleorman, continuă să provoace emoție și revoltă. O femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu brutalitate de fostul soț chiar în fața unei biserici, sub privirile copilului lor de doar trei ani. Crima a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, iar imaginile au fost preluate de anchetatori pentru investigarea cazului.

Momentul crimei, surprins de camerele de supraveghere

Înregistrările video făcute publice de Digi 24, arată cum bărbatul o urmărește pe Mihaela, fosta sa soție, și o atacă cu un cuțit în fața bisericii din localitate. Femeia ținea în brațe copilul lor de trei ani în momentul în care a fost înjunghiată de mai multe ori, decedând pe loc. Copilul a rămas lângă trupul neînsuflețit al mamei până când mai mulți vecini au intervenit și au alertat autoritățile.

După comiterea faptei, agresorul a fugit de la locul crimei, dar a fost prins în scurt timp de polițiști la locuința părinților săi, unde încercase să se sinucidă. Ancheta este în desfășurare, iar tatăl suspectului urmează să fie audiat, existând suspiciuni că ar fi știut despre intențiile fiului său și nu a intervenit.

Poliția și jandarmii, prezenți la înmormântarea Mihaelei

Marți, 11 noiembrie, comunitatea din satul Beciu a condus-o pe Mihaela pe ultimul drum. Zeci de oameni, rude, prieteni și localnici, au venit să își ia rămas bun, în ciuda ploii care a însoțit cortegiul funerar. Atmosfera a fost apăsătoare, iar durerea părinților Mihaelei era copleșitoare. Femeia ar fi împlinit 26 de ani luna viitoare, însă în loc de o aniversare, familia i-a organizat înmormântarea.

Pentru a preveni eventuale incidente, autoritățile au luat măsuri speciale. Polițiști și jandarmi au fost prezenți pe tot parcursul ceremoniei, la solicitarea comunității, care a cerut protecție suplimentară în contextul tensiunilor generate de crimă.

O tragedie care ridică semne de întrebare

Mihaela avea un ordin de protecție împotriva fostului soț, care anterior o răpise și o violase. Deși i s-a propus montarea unui sistem de monitorizare electronică, ea a refuzat, iar poliția s-a conformat deciziei. Acest detaliu ridică întrebări legate de eficiența măsurilor de protecție și de responsabilitatea instituțiilor în prevenirea violenței domestice.

Crima din Teleorman este a 51-a de acest fel înregistrată în România în acest an, un număr care reflectă gravitatea fenomenului femicidului și nevoia urgentă de reforme în protejarea victimelor. Comunitatea din Beciu rămâne marcată de durere, iar cei trei copii ai Mihaelei vor crește fără părinți, într-o realitate schimbată pentru totdeauna.

