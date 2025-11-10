Crima din comuna Beciu, județul Teleorman. Bărbatul care și-a ucis fosta parteneră încălcase ordinul de protecție când a comis crima. Dezvăluirile tatălui victimei. „De câte ori am sunat la 112!”

Ies la iveală detalii halucinante despre bărbatul din Teleorman care și-a înjunghiat mortal fosta parteneră chiar de ziua ei, în fața bisericii din comuna Beciu. Crima, comisă sub ochii copilului lor de doar trei ani, nu a fost un gest impulsiv, ci punctul culminant al unui lung șir de abuzuri, amenințări și încălcări repetate ale ordinului de protecție.

Femeia a fost ucisă pe stradă, în fața unei biserici

Tragedia care a zguduit comuna Beciu din județul Teleorman a adus în prim-plan nu doar eșecul sistemului de protecție a victimelor, ci și un portret tulburător al criminalului: un bărbat de 42 de ani, cu antecedente de agresiune, care a fost lăsat în libertate deși fusese reclamat pentru răpire și viol.

Crima s-a petrecut sâmbătă, de Sfinții Mihail și Gavril, chiar de ziua onomastică a victimei, o tânără de 26 de ani, mamă a trei copii, înjunghiată în fața bisericii, sub ochii fiului ei de trei ani. Femeia se îndrepta spre casa unei vecine, având în brațe copilul cel mic, de doar doi ani. În acel moment, fostul ei soț, de care se despărțise și împotriva căruia obținuse un ordin de protecție, a apărut pe neașteptate și s-a năpustit asupra ei cu un cuțit. A înjunghiat-o de mai multe ori în spate, fără milă, chiar în fața bisericii din localitate, sub privirile îngrozite ale copilului.

Un ordin de protecție ignorat

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, femeia obținuse un ordin de protecție împotriva fostului soț în luna septembrie. Acesta fusese emis de Judecătoria Turnu Măgurele pentru o perioadă de șase luni, după ce victima îl denunțase pentru răpire și viol. Cu toate acestea, bărbatul a continuat să o urmărească și să o amenințe, încălcând în mod repetat restricțiile impuse de instanță. Tatăl victimei susține că a fost și el agresat fizic de tatăl criminalului, fără ca autoritățile să intervină.

„Am sunat eu la 112 și ce măsuri s-au luat? Eu ca părinte, de câte ori am sunat la 112… De câte ori a încălcat ordinul de protecție, că avea ordin pe 6 luni și de câte ori venea și oprea mașina.

Sunam la poliție și spuneau că-i drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă, circuli pe drum. Venea și se lua mereu de noi. Începea să mă înjure. Am fost bătut de taică-su, am coastele rupte. Am chemat poliția. Polițiștii nu luau măsuri, ziceau că n-au ce să-i facă, că e dosarul în tribunal, să se judece dosarul”, a declarat tatăl victimei, potrivit cancan.ro.

Femeia a trăit 8 ani în teroare

Bărbatul avea un comportament violent și posesiv, manifestat pe parcursul celor opt ani de relație. În septembrie, femeia a fost luată cu forța dintr-un parc și dusă în afara orașului, unde a fost violată. Deși a fost deschis un dosar penal pentru viol, lipsire de libertate și încălcarea ordinului de protecție, nu s-au luat măsuri preventive, iar individul a rămas liber.

„A mea a fugit, a dus-o rău cu mine 8 ani de zile. Am făcut copii ca să-i abandoneze? I-a abandonat pentru 10 bărbați câți a avut”, a spus agresorul într-o declarație halucinantă, citată de wowbiz.ro.

Anchetă internă la IPJ Teleorman

După valul de indignare publică, Poliția Română a declanșat o anchetă internă la IPJ Teleorman pentru a verifica modul în care au fost gestionate plângerile și sesizările venite din partea victimei și a familiei acesteia. Echipa de control este formată din specialiști ai Direcției Control Intern și Direcției de Ordine Publică, iar în funcție de cele constatate, se vor lua măsuri legale.

„Conducerea Poliției Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, împreună cu o echipă de polițiști din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări cu privire la gestionarea situației de către polițiști, anterior comiterii infracțiunii de omor calificat”, se arată în comunicatul oficial.

