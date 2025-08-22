O profesoară din Craiova a fost ucisă de soț, în fața fiicei lor. Bărbatul s-a aruncat apoi de la balcon

Silvana Dăogaru, o profesoară de limba germană din Craiova, a fost ucisă de soțul ei chiar în fața fetiței lor în vârstă de 11 ani. Apoi, bărbatul de 45 de ani s-a aruncat de la balcon. Acesta s-a stins câteva ore mai târziu, la spital.

Profesoară din Craiova, ucisă de soț

Craiova a fost zguduită de o crimă îngrozitoare joi dimineață, 21 august, când un bărbat și-a ucis cu sânge rece propria soție, în fața fetei lor. O ceartă violentă ar fi izbucnit în jurul orei 10:00, disputa degenerând rapid. Bărbatul a luat un cuțit și a atacat-o pe soția sa, profesoară de limba germană în vârstă de 44 de ani.

Fata cuplului a încercat să ceară ajutorul, însă nimeni nu a mai reușit să îi salveze mama.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin, citat de Gândul.

Bărbatul s-a aruncat de la balcon

Conform Antena 3, polițiștii au intrat cu forța în apartamentul familiei Dăogaru, moment în care el a devenit recalcitrant și agresiv și ar fi aruncat cu mai multe obiecte înspre autorități. În încercarea de a scăpa, bărbatul s-a aruncat de la balcon.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Bărbatul, inginer de profesie, a avut o firmă care a dat faliment, moment în care ar fi intrat în depresie, au povestit vecinii cuplului.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o locatară.

Înainte de a se arunca de la etaj, bărbatul s-a înjunghiat. Acesta a murit câteva ore mai târziu la spital.

„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrațe, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculara a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au declarat medicii din Craiova.

Profesoara, apreciată de colegii ei

Silvana Dăogaru preda limba germană la un liceu de prestigiu din Craiova și era apreciată de colegii ei, care spun că aceasta nu a zis niciodată că ar avea probleme în căsnicie.

„Este o tragedie care, din păcate, va avea urmări asupra fetiței colegei noastre care din păcate nu mai este printre noi”, a afirmat Daniel Ion, inspector școlar general în județul Dolj.

În prezent, fetița cuplului se află în grija bunicilor și a unei mătuși. Aceasta a suferit o traumă, astfel că Inspectorii de la Protecția Copilului Dolj au anunțat că micuța va primi consiliere psihologică.

Sursă foto: Facebook

