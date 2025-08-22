  MENIU  
Home > Știri > O profesoară din Craiova a fost ucisă de soț, în fața fiicei lor. Bărbatul s-a aruncat apoi de la balcon

O profesoară din Craiova a fost ucisă de soț, în fața fiicei lor. Bărbatul s-a aruncat apoi de la balcon

O profesoară din Craiova a fost ucisă de soț, în fața fiicei lor. Bărbatul s-a aruncat apoi de la balcon
Oana Savin
.  Actualizat 22.08.2025, 10:27

Silvana Dăogaru, o profesoară de limba germană din Craiova, a fost ucisă de soțul ei chiar în fața fetiței lor în vârstă de 11 ani. Apoi, bărbatul de 45 de ani s-a aruncat de la balcon. Acesta s-a stins câteva ore mai târziu, la spital.

Profesoară din Craiova, ucisă de soț

Craiova a fost zguduită de o crimă îngrozitoare joi dimineață, 21 august, când un bărbat și-a ucis cu sânge rece propria soție, în fața fetei lor. O ceartă violentă ar fi izbucnit în jurul orei 10:00, disputa degenerând rapid. Bărbatul a luat un cuțit și a atacat-o pe soția sa, profesoară de limba germană în vârstă de 44 de ani.

Fata cuplului a încercat să ceară ajutorul, însă nimeni nu a mai reușit să îi salveze mama.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin, citat de Gândul.

Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
Ultima oră. Premierul Ilie Bolojan a anunțat cea mai mare schimbare de până acum! Începe "peste două săptămâni" și afectează toți românii. E informația momentului!
Recomandarea zilei

Citește și: Guvernul Bolojan susține limitarea orelor de muncă pentru o anumită categorie de români

Citește și: Mesajul de adio lăsat de Cătălin, tânărul care a murit împreună cu iubita lui pe A1. Ce a făcut în ultimele zile de viață. „Ei erau într-un loc ascuns!”

"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
"Au primit și o sumă de bani în plus!" Daiana Prodan, fostă concurentă la Insula Iubirii, rupe tăcerea despre scena fierbinte din baie, dintre Ella și Teo, după ce s-a spus că a fost regizată. "Despre asta e show-ul. Vă zic din experiență!"
Recomandarea zilei

Bărbatul s-a aruncat de la balcon

Conform Antena 3, polițiștii au intrat cu forța în apartamentul familiei Dăogaru, moment în care el a devenit recalcitrant și agresiv și ar fi aruncat cu mai multe obiecte înspre autorități. În încercarea de a scăpa, bărbatul s-a aruncat de la balcon.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Bărbatul, inginer de profesie, a avut o firmă care a dat faliment, moment în care ar fi intrat în depresie, au povestit vecinii cuplului.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o locatară.

Înainte de a se arunca de la etaj, bărbatul s-a înjunghiat. Acesta a murit câteva ore mai târziu la spital.

„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrațe, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculara a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au declarat medicii din Craiova.

Citește și: Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Răspunsul ministrul Educației, Daniel David

Citește și: Vlad Pascu, condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai. Decizia este definitivă

Profesoara, apreciată de colegii ei

Silvana Dăogaru preda limba germană la un liceu de prestigiu din Craiova și era apreciată de colegii ei, care spun că aceasta nu a zis niciodată că ar avea probleme în căsnicie.

„Este o tragedie care, din păcate, va avea urmări asupra fetiței colegei noastre care din păcate nu mai este printre noi”, a afirmat Daniel Ion, inspector școlar general în județul Dolj.

În prezent, fetița cuplului se află în grija bunicilor și a unei mătuși. Aceasta a suferit o traumă, astfel că Inspectorii de la Protecția Copilului Dolj au anunțat că micuța va primi consiliere psihologică.

Sursă foto: Facebook

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Imagini noi din apartamentul în care locuiește Selly. Deși stă cu chirie, l-a renovat complet: „Am schimbat de la uși la parchet, vopsea”
Imagini noi din apartamentul în care locuiește Selly. Deși stă cu chirie, l-a renovat complet: „Am schimbat de la uși la parchet, vopsea”
Fanatik
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
GSP.ro
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Click.ro
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
Zodia care astăzi, 21 august, o să aibă cea mai bună zi din acest an. Se pare că toate îi vor merge așa cum a visat
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Citește și...
El este jucătorul de națională care a sărit în sprijinul lui Ilie Bolojan. A jucat pentru FCSB și Dinamo, în Anglia, Spania și Franța. „Hai să muncim, că salariile sunt cam la fel”
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este mai...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Rusia atacă România cu un val de propagandă. Franța și Italia, alte ținte
Ilie Bolojan anunță schimbări majore în Pilonul II: Mai mulți bani pentru români în pensiile private
5 știri Filme şi Seriale: Dakota Johnson, în „Relații fără obligații”, iar Matt Smith, antagonist în Star Wars
Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, a fost numită vicepreședinte al Asociației Editorilor de Presă Elvețieni
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte puternice, grindină si ploi torențiale. Când revine canicula

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum arată Lorena, fiica lui Laurențiu Duță. Tânăra a împlinit 18 ani: „Deja 18 ani care au trecut atât de repede”
Cum arată Lorena, fiica lui Laurențiu Duță. Tânăra a împlinit 18 ani: „Deja 18 ani care au trecut atât de repede”
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată: „Și apoi au fost trei”
Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată: „Și apoi au fost trei”
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Cât de bogați sunt socrii Andreei Esca. Imaginile de la Nisa i-au dat acum de gol. Ce meserie a avut, de fapt, “tatăl socru” Melkon Eram, armean la origine
Elle
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Alina Eremia, mărturisiri după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Mesajul transmis de artistă: „S-a semnat contractul...”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
Tily Niculae și soțul ei, Dragoș Popescu, au DIVORȚAT după 15 ani de căsnicie! Mesajul oficial transmis de actriță despre despărțirea lor: „Merg mai departe cu demnitate”
DailyBusiness.ro
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
Guvernul îi oferă lui Traian Băsescu un apartament în locul vilei de protocol, după ce și-a recâștigat drepturile de fost președinte
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
A1.ro
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella
Tily Niculae a divorțat după 15 ani de mariaj. Actrița a făcut anunțul pe rețelele sociale. "Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă!"
Tily Niculae a divorțat după 15 ani de mariaj. Actrița a făcut anunțul pe rețelele sociale. "Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă!"
Cine este Andrei Lemnaru de la "Insula Iubirii" 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc
Cine este Andrei Lemnaru de la "Insula Iubirii" 2025. La 27 de ani, are mai multe intervenții estetice și a fost dependent de jocurile de noroc
Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii” 2025. Are 27 de ani și este social media manager pentru un restaurant din Londra
Cine este Ella Vișan de la „Insula Iubirii” 2025. Are 27 de ani și este social media manager pentru un restaurant din Londra
David Pușcaș, apel îngrijorător în mediul online: "Nu sunt ok!" Prin ce trece fiul adoptiv al Luminiței Anghel
David Pușcaș, apel îngrijorător în mediul online: "Nu sunt ok!" Prin ce trece fiul adoptiv al Luminiței Anghel
Observator News
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
Şi-a ucis soţia în faţa fiicei de 11 ani, după care s-a aruncat pe fereastră. Filmul tragediei din Craiova
Libertatea pentru Femei
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
Alexia, pas uriaș în relația cu Tonghi! L-a dus la bunicii din Franța, Esca l-a adoptat deja de "ginere", imaginile astea spun tot! Ce n-o să vezi prea curând la TV
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Creștere alarmantă a cancerului digestiv la persoanele sub 50 de ani. Explicații și tendințe
Creștere alarmantă a cancerului digestiv la persoanele sub 50 de ani. Explicații și tendințe
Cum îți dai seama că ești SINGUR într-o relație? 5 semnale pe care le ignori
Cum îți dai seama că ești SINGUR într-o relație? 5 semnale pe care le ignori
Horoscop special. Luna Nouă în Leu lovește puternic Leii, Vărsătorii și Scorpionii. Vezi ce urmează pentru fiecare zodie!
Horoscop special. Luna Nouă în Leu lovește puternic Leii, Vărsătorii și Scorpionii. Vezi ce urmează pentru fiecare zodie!
Investigația care detectează cancerul mamar cu până la cinci ani înainte de apariția simptomelor
Investigația care detectează cancerul mamar cu până la cinci ani înainte de apariția simptomelor
TV Mania
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Adela Popescu și Radu Vâlcan, 10 ani de iubire! Imagini rare de la nunta secretă, cu doar 60 de invitați. Vezi cum au arătat mirii în cea mai importantă zi din viața lor
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Cum arată azi Thalía, la 30 de ani de la Sărmana Maria! GALERIE FOTO și povești nespuse
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
Semne clare că ai fost deocheat! Leacurile pe care bătrânii le folosesc pentru a alunga rapid deochiul
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan? A dispărut de la tv de mai bine de 10 ani. Cum arată acum, la 49 de ani! Imagini ireale cu fosta vedetă
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton