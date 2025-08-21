Mesajul de adio lăsat de Cătălin, tânărul care a murit împreună cu iubita lui pe A1. Ce a făcut în ultimele zile de viață. „Ei erau într-un loc ascuns!”

  MENIU  
Raluca Vițu
Actualizat 21.08.2025, 10:52

Cătălin, tânărul de 19 ani care și-a găsit sfârșitul pe autostrada A1, alături de iubita sa Georgiana, în vârstă de doar 14 ani, a lăsat un mesaj de adio tulburător.

Povestea lor, marcată de interdicții, fugă și teamă, s-a încheiat într-un gest extrem, care a șocat opinia publică și a ridicat semne de întrebare despre felul în care societatea tratează adolescenții aflați în situații vulnerabile.

Mesajul de adio lăsat de Cătălin

Cu doar câteva ore înainte de tragedie, Cătălin a postat pe rețelele sociale un mesaj de adio tulburător. Potrivit celor care îl cunoșteau, era un strigăt de disperare, o ultimă încercare de a fi înțeles.

„Eu la ora 5 o să mor!” – acesta a fost mesajul de adio lăsat pe rețelele sociale de Cătălin cu doar câteva ore înainte de a se arunca în fața unui TIR pe autostrada A1, împreună cu iubita sa, Georgiana, potrivit apropiaților, notează cancan.ro. Ultimele zile din viața lui au fost marcate de disperare, fugă, presiuni familiale și frica de consecințele legale ale unei relații care nu era acceptată de părinți și autorități. Cei doi adolescenți au ales să-și încheie povestea de iubire într-un gest extrem, care a zguduit o țară întreagă.

Citeşte şi: Mărturisirile dureroase ale familiei fetei care a murit împreună cu iubitul pe A1. „Se iubeau mult. Nu respira unul fără altul!”

Citeşte și: Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant

O iubire imposibilă

Cătălin și Georgiana trăiau o relație intensă, dar profund contestată. Diferența de vârstă și statutul de minoră al fetei au atras atenția autorităților, iar părinții celor doi nu au privit cu ochi buni legătura lor. Mama lui Cătălin a povestit pentru stiridebuzau.ro că fiul ei era profund afectat de refuzul mamei Georgianei de a accepta relația: „Îmi zicea băiatul că: ‘Uite, mamă, mama fetei nu vrea să fim împreună. Eu o iubesc pe fata asta’. Și fata, când venea la mine, la fel spunea: ‘Eu îl iubesc pe Ionuț’. Eu știu că îl iubești, dar tu ești mică, băiatul meu e mai mare. Nu mă bag în treaba voastră că vă iubiți, dar dacă mama ta nu este de acord, eu ce să spun?!”

Ultimele zile din viața lui Cătălin

Cu o săptămână înainte de tragedie, Cătălin a plecat de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei, care împlinise 14 ani. De atunci, nu a mai dat niciun semn de viață. Cei doi au fost dați dispăruți, iar poliția a început căutările. Mama băiatului își amintește cu durere acele zile: „Când au fugit amândoi, băiatul meu și cu fata aceea, i-am dat în urmărire generală. Toată poliția s-a dus să îi caute, că nu știam nici eu de el, nici mama ei de fată. Ei erau într-un loc ascuns. Venea Poliția la poartă și stătea de la 1-2 până la 5 seara. Dimineața, iar stăteam de vorbă cu Poliția.”

Georgiana locuia cu familia ei în Crevedia Mare, dar fugise la Râmnicu Sărat pentru a fi cu Cătălin. Autoritățile au fost alertate, iar DGASPC Giurgiu a început verificări periodice la domiciliul fetei. Aceste intervenții au amplificat frica celor doi: Cătălin se temea că va ajunge la închisoare pentru relația cu o minoră, iar Georgiana se temea că va fi dusă la casa de copii.

Ziua de marți, 19 august, a fost ziua în care cei doi îndrăgostiți au decis să-și încheie viața. Mama lui Cătălin a primit vestea cutremurătoare printr-un apel telefonic: „Bărbatul meu a fost la muncă la București și mi-a zis: ‘Cătălin și Georgiana s-au aruncat în fața mașinii!’ Zic: ești sigur? Eu nu știu nimic! Mi-a închis telefonul, să nu mă mai supăr”, a povestit femeia printre lacrimi.

Foto – arhivă

