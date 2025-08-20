Tinerii care au murit loviți de TIR pe A1 au fost identificați. Detalii cutremurătoare

Tragedia de pe Autostrada București-Pitești a șocat întreaga țară, iar acum ies la suprafață detalii cutremurătoare. Doi adolescenți au muriți loviți de TIR, iar șoferul camionului care i-a lovit a făcut declarații emoționante despre cei doi copii.

Doi adolescenți, călcați de TIR pe A1

Șoferul TIR-ului care i-a călcat pe cei doi adolescenți pe A1 a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Fata avea 14 ani, iar băiatul avea 18-19 ani. Se pare că cei doi s-ar fi îmbrățișat pe banda de urgență, după care s-ar fi aruncat în fața camionului.

Primarul localității din Giurgiu, de unde era fata, a declarat că cei doi aveau o relație, iar polițiștii au deschis anterior o anchetă în acest caz.

Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare, a declarat că autoritățile au fost sesizați în luna mai sau iunie după o informare a DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău.

Conform autorităților, tânărul în vârstă de 19 ani ar fi întreținut relații intime cu fata minoră.

„Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal.

Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”, a declarat primarul din Crevedia.

Accident tragic pe A1

Accidentul a avut loc ieri, 19 august, pe sensul de mers către Pitești. Șoferul camionului le-a spus polițiștilor că cei doi tineri erau pe banda de urgență și s-au îmbrățișat, apoi s-au aruncat în fața TIR-ului. El a încercat să evite impactul, însă nu a reușit. Nici salvatorii ajunși rapid la fața locului nu au mai putut face nimic pentru fetița de 14 ani și adolescentul de 19 ani.

