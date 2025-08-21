Durerea familiei Georgianei, adolescenta de 14 ani care și-a pus capăt zilelor împreună de iubitul ei, Cătălin (19 ani), este amplificată de acuzațiile grave pe care părinții le aduc Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit mamei fetei, intervențiile repetate ale instituției, amenințările cu despărțirea forțată și plasarea în sistemul de protecție ar fi contribuit decisiv la gestul extrem al celor doi tineri.

O iubire adolescentină interzisă

În dimineața zilei de 19 august, România a fost zguduită de o tragedie cutremurătoare petrecută pe Autostrada A1, București – Pitești, la kilometrul 41. Doi adolescenți, Georgiana (14 ani, din Giurgiu) și Cătălin (19 ani, din Buzău), și-au pus capăt vieții aruncându-se împreună în fața unui TIR. Gestul lor extrem a fost rezultatul unei iubiri interzise, presiuni instituționale și tensiuni familiale care au escaladat până la un punct fără întoarcere.

Relația dintre Georgiana și Cătălin era considerată nepotrivită de către familia fetei, din cauza diferenței de vârstă și a statutului ei de minoră. De-a lungul timpului, părinții Georgianei au apelat la autorități pentru a o aduce acasă, după ce aceasta fugea frecvent pentru a fi alături de iubitul ei. Potrivit știridebuzău.ro, mama lui Cătălin a povestit cum fata venea des la ei acasă, în ciuda interdicțiilor: „Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă. Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă.”

Intervențiile Poliției au fost frecvente, iar tensiunile dintre familii și autorități au crescut. Mama băiatului își amintește cum era amenințată: „Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o, că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni.”

Presiuni și frică: acuzațiile familiei Georgianei

După tragedie, mama Georgianei a rupt tăcerea și a acuzat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de presiuni și amenințări care ar fi contribuit la decizia fatală a celor doi adolescenți. „Au spus că îl bagă la închisoare, pe ea o ia la Casa de copii, a fost speriată în totalitate. Nimic nu îi mai aduce înapoi!” a declarat femeia pentru Antena3.

Potrivit acesteia, Georgiana era terifiată de ideea de a fi despărțită de Cătălin. Era mezina familiei, singurul copil minor, și se simțea copleșită de amenințările primite. „Copiii ăștia se iubeau mult, nu trăiau unul fără altul, nu respira unul fără altul.”

Tatăl Georgianei a mărturisit, pentru aceeași sursă, care au fost ultimele momente în care a văzut-o în viaţă: „M-a luat în braţe şi m-a pupat, mi-a zis: Tati, să ai grijă de tine. Te iubesc!. Ăsta a fost ultimul cuvânt al ei pe care mi l-a zis”.

