Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Răspunsul ministrul Educației, Daniel David

Începe sau nu școala pe data de 8 septembrie? Este întrebarea pe care elevii și părinții și chiar și profesorii și-o pun în această perioadă. Subiectul a fost dezbătut și de ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, care a avut întâlniri cu reprezentanții dascălilor după ce aceștia au început protestele împotriva măsurilor de austeritate ale Guvernului.

Când începe școala

Noul an școlar ar trebui să înceapă pe data de 8 septembrie 2025, însă cadrele didactice amenință că, dacă nu se renunță la măsurile de austeritate anunțate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, nu se vor prezenta la ore. Astfel, începutul noului an școlar ar putea fi boicotat.

Situația este una incertă în întreaga țară și pare că nici ministrul Educației, Daniel David, nu știe ce se va întâmpla pe 8 septembrie.

Întrebat miercuri seară, 20 august, dacă va începe școala la data stabilită, acesta a răspuns: „Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”.

Citește și: Se schimbă legea privind plata pensiilor private. Ce decizie a luat Guvernul Bolojan

Citește și: Daniel David trimite studenții la muncă. Ministrul Educației îi sfătuiește pe protestatari să își ia un job part-time

Ce le-a cerut ministrul Educației dascălilor

Daniel David a explicat că le-a cerut oamenilor din sistem să înceapă școala, iar pe parcurs să se găsească soluții la toate problemele, inclusiv la cele pe baza proiecțiilor bugetare pe anul viitor.

„Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a mai spus Ministrul Educației și Cercetării, conform Știrileprotv.

Încă de la anunțul noilor măsuri fiscal-bugetare adoptate de Guvern, salariații din Educație s-au arătat nemulțumiți. Aceștia au organizat mai multe proteste și au anunțat chiar și cu greva generală.

Mai mult, reprezentanții sindicatelor au afirmat că școala nu va începe pe 8 septembrie, în acea zi fiind organizat un alt protest al dascălilor.

Citește și: Deputatul AUR Dan Tanasă, apel rasist în mediul online. Marian Godină i-a făcut plângere penală

Citește și: Românii care pot beneficia de ajutor financiar lunar pentru plata facturilor de energie electrică

Structura anului școlar 2025/2026

Anul școlar 2025-2026 este împărțit în cinci perioade de cursuri, respectiv module de învățare și tot cinci perioade de vacanțe. Programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Proiectul prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, organizate în cinci module de învățare astfel:

De luni, 8 septembrie – până vineri, 24 octombrie2025;

De luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;

De joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

De miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri 19 iunie 2026.

Cele cinci perioade de vacanțe sunt structurate astfel:

25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

O săptămână în februarie, la decizia inspectoratelor școlare;

4 – 14 aprilie 2026;

20 iunie – 6 septembrie 2026.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News