Deputatul AUR Dan Tanasă, apel rasist în mediul online. Marian Godină i-a făcut plângere penală

Deputatul AUR Dan Tanasă a lansat un mesaj controversat în mediul online, marți dimineață, prin care îndemna cetățenii să nu mai primească comenzile livrate de angajații străini. La scurt timp, fostul polițist Marian Godină, a anunțat că i-a făcut o plângere penală, iar CNCD s-a autosesizat.

Dan Tanasă, apel rasist în mediul online

În cadrul unei postări pe Facebook, Dan Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comanda dacă aceasta este livrată de un angajat străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de deputatul AUR.

La scurt timp, fostul polițist Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva lui Dan Tanasă pentru incitare la violență, ură și discriminare.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a transmis Marian Godină pe rețelele sociale.

Fostul polițist susține că, prin acel text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”.

„Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile”, se mai arată în cererea lui Marian Godină.

CNCD s-a autosesizat

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare după postarea lui Dan Tanasă.

“În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare”, se arată în comunicatul instituției.

„Este necesară precizarea că autosesizarea nu presupune constatarea în sine a unei fapte de discriminare. Semnalarea de către mass-media a conținutului acestei postări este apreciată la justa sa valoare, cu atât mai mult cu cât acoperirea întregului spectru al rețelelor de socializare prin propriile resurse ale CNCD se lovește de limitări obiective”, se mai precizează în comunicatul CNCD.

Angajarea cetățenilor străini, interzisă în Rusia

Mesajul lui Dan Tanasă merge pe modelul Rusiei, unde autoritățile au interzis angajarea cetățenilor străini ca șoferi de taxi sau curieri până la finalul anului. Proiectul de ordin a fost semnat de guvernatorul Alexander Beglov și publicat pe site-ul oficial al orașului, relatează site-ul independent rusesc Meduza.

Conform documentului, „în 2025 va fi interzisă angajarea cetățenilor străini” de către firmele care activează în domeniul transportului de tip taxi și al livrărilor prin curierat, notează Libertatea.

Dan Tanasă și derapajele sale

Nu este pentru prima dată când Dan Tanasă a fost subiectul unor momente controversate, având numeroase derapaje verbale.

În martie 2021, acesta l-a înjurat pe parlamentarul USR-PLUS Ionuț Moșteanu pe holurile Parlamentului, după votul din Cameră privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

De asemenea, acesta a afirmat despre actualul ministru al Apărării că este un „zero barat” și „un nimeni în drum”, încheind cu „aerul a devenit insalubru”.

Și în noiembrie 2023, Dan Tanasă a revnit în centrul atenției după ce l-a acuzat pe Victor Ilie de la SUR că a pus mâna pe el, numindu-l pe acesta „gunoi”.

„Dar ce vii aşa la mine? Te rog frumos, nu veni aşa ameninţător spre mine. Te rog frumos. A pus mâna pe mine, gunoiul ăsta al tău! A pus mâna pe mine, Bogdan”, i-a spus Tanasă lui Bogdan Rodeanu, vicelider al grupului USR, care a intervenit atunci în dispută.

