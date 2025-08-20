Românii care pot beneficia de ajutor financiar lunar pentru plata facturilor de energie electrică

Ministerul Muncii a lansat oficial platforma online prin care se acordă vouchere de 50 de lei, menite să reducă povara costurilor energetice pentru categoriile vulnerabile. Astfel, românii cu venituri reduse pot beneficia de un sprijin financiar lunar pentru plata facturilor la energie electrică.

Proiectul, finalizat înainte de termen de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, marchează un pas important în susținerea populației în contextul creșterii prețurilor la utilități.

Cine poate beneficia de voucherele pentru energie

Ajutorul este destinat persoanelor singure care au venituri lunare sub 1.900 de lei, precum și familiilor în care venitul mediu pe membru nu depășește 1.784 de lei. Aceste categorii pot primi lunar un voucher în valoare de 50 de lei, care va fi aplicat direct pe factura de energie electrică. Măsura are scopul de a sprijini gospodăriile aflate în dificultate, oferindu-le un mecanism simplu și eficient de compensare a costurilor.

Cum funcționează platforma digitală

Pentru a accesa acest sprijin, beneficiarii trebuie să se înscrie pe platforma online creată de Ministerul Muncii. Procesul este intuitiv: utilizatorii își creează un cont, introduc datele personale și veniturile declarate, iar sistemul verifică automat eligibilitatea prin interconectarea cu bazele de date ale ANAF și Casei de Pensii. După validare, fiecare beneficiar primește confirmarea că va primi lunar voucherul, sub forma unui cod de bare care se aplică pe factura de energie, reducând suma de plată.

Sprijin pentru cei fără acces la internet

Pentru persoanele care nu au acces la internet sau nu se pot înscrie singure, autoritățile locale și reprezentanții Poștei Române vor oferi suport direct. Aceștia vor introduce datele necesare în platformă, asigurându-se că niciun cetățean eligibil nu este exclus din program. Astfel, inițiativa devine accesibilă tuturor, indiferent de nivelul de digitalizare sau de resursele personale, notează digi24.ro.

Distribuirea voucherelor va începe în perioada imediat următoare, iar impactul acestui program se va resimți direct în bugetele familiilor vulnerabile.

