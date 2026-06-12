La cât e meciul Canada – Bosnia Herțegovina din Campionatul Mondial de Fotbal 2026 și ce televiziune îl transmite

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Canada găzduiește primul său meci de Campionat Mondial de Fotbal pe 12 iunie 2026. Partida cu Bosnia Herțegovina începe la 22:00 și va fi transmisă live pe Antena 1.

Canada – Bosnia Herțegovina, pe 12 iunie 2026 de la 22:00 la Antena 1

Campionatul Mondial de Fotbal 2026 continuă cu un moment istoric: Canada găzduiește pentru prima dată această competiție de anvergură. Pe 12 iunie, la ora 22:00, naționala canadiană își face debutul împotriva Bosniei și Herțegovinei, într-un meci transmis live pe Antena 1, potrivit Libertatea.

Înaintea fluierului de start, telespectatorii vor putea urmări ceremonia oficială de deschidere din Canada, programată la ora 20:30. Este un eveniment așteptat cu entuziasm, țara gazdă dorindu-și să impresioneze publicului mondial.

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Mexic și Coreea de Sud, primele câștigătoare din campionat

Canada face parte din Grupa B, alături de Bosnia și Herțegovina, Qatar și Elveția, și speră să-și asigure un loc în fazele eliminatorii. Cu un stadion plin și o echipă determinată să-și lase amprenta în acest turneu, meciul promite să fie unul spectaculos.

Campionatul Mondial a debutat deja în Mexic cu victoria gazdelor împotriva Africii de Sud (2-0) și continuarea meciurilor din Grupa A, unde Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1. Acum, toate privirile se îndreaptă spre continentul nord-american, unde Canada și SUA își încep, oficial, aventura în competiție. Rămâneți aproape pentru mai multe momente memorabile ale acestui turneu.

Foto: Profimediaimages.ro

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