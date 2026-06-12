Scriitoarea Jane Yolen a murit la 87 de ani. „Regina poveștilor” a lăsat în urmă 450 de cărți

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Jane Yolen, legendă a literaturii pentru copii și autoare a 450 de cărți, a încetat din viață pe 11 iunie la Hatfield, Massachusetts. Cu o carieră de șase decenii, aceasta lasă în urmă adevărate capodopere pentru copii. Ultima sa carte va fi lansată pe 14 iulie.

Jane Yolen a murit la 87 de ani

Jane Yolen, legendă a literaturii pentru copii și autoare a peste 450 de cărți, s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, pe 11 iunie, în Hatfield, Massachusetts.

Anunțul a fost făcut de fiica sa, Heidi Stemple, pe Instagram, unde a scris: „Vă rog să știți că a plecat lin, fără durere sau stres”.

„A fost o mentoră, o sursă de inspirație și un sprijin pentru nenumărați autori și ilustratori, atât prin cuvintele ei de pe pagină, cât și prin cele din afara ei”, a continuat aceasta, subliniind: „Dar, dincolo de toate, a fost mama și bunica noastră”.

Cunoscută drept „Regina poveștilor”, Yolen și-a început cariera literară în 1963 cu „Pirates in Petticoats”. De atunci, a cucerit inimile cititorilor din întreaga lume prin operele sale pline de sensibilitate și imaginație. Ultima sa carte, „Terror Birds”, va fi lansată postum pe 14 iulie, marcând astfel cea de-a 450-a contribuție a sa la literatura universală.

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O carieră legendară în literatură

Jane Yolen a revoluționat literatura pentru copii, dar a strălucit și în alte genuri. Printre cele mai cunoscute opere ale sale se numără nuvela „The Devil’s Arithmetic” (1988), o poveste tulburătoare care a adus în prim-plan ororile Holocaustului și i-a adus autoarei prestigiosul premiu World Fantasy Award.

Yolen a fost, de asemenea, președinta Science Fiction Writers Association, poziție prin care a influențat o întreagă generație de scriitori.

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Între 1990 și 1996, Jane Yolen a condus propria sa colecție de literatură pentru tineri la Harcourt Brace și a făcut parte, timp de peste 25 de ani, din consiliul de conducere al Society of Children’s Book Writers and Illustrators. De-a lungul carierei sale impresionante, i-au fost acordate șase doctorate onorifice și numeroase premii, printre care Skylark Award (1990), World Fantasy Award for Life Achievement (2009), Rhysling Award pentru Poet Mare Maestru (2010) și prestigiosul Grand Master Award din partea Science Fiction and Fantasy Writers Association (2017).

Jane Yolen avea o pasiune inepuizabilă pentru scris, publicând 40 de romane, mai multe serii literare și sute de poezii. Operele sale sunt cunoscute pentru împletirea sensibilității cu fantezia, iar poveștile sale au fost îndrăgite de generații întregi de copii, adolescenți și adulți.

Sursă foto: Instagram

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