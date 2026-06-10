Ministerul Educației, dat în judecată de un olimpic. Emanuel Mazăre susține că statul nu i-a dat banii din bursa câștigată

Un olimpic internațional a dat în judecată Ministerul Educației
Un tânăr geniu al matematicii, Emanuel Mazăre, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești, a decis să lupte pentru drepturile sale în instanță. După ce statul român i-a refuzat acordarea unei burse de excelență de gradul I, deși a câștigat două medalii de aur la competiții internaționale, Emanuel și familia sa au pornit o luptă juridică împotriva Ministerului Educației.
În 2025, Emanuel Mazăre a obținut aurul la două dintre cele mai prestigioase competiții academice: Olimpiada Internațională de Matematică din Australia și Olimpiada Balcanică de Matematică din Bosnia și Herțegovina.
Aceste realizări ar fi trebuit să-i aducă o bursă de excelență olimpică, conform legislației în vigoare la acea vreme. Cu toate acestea, pe 5 septembrie 2025, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 732/2025, prin care a eliminat bursele de excelență, invocând constrângerile bugetare cauzate de deficitul fiscal.
Deși legea care elimina bursele a fost publicată în Monitorul Oficial după începutul anului școlar 2025-2026, cererea oficială pentru bursă, depusă de Emanuel pe 2 octombrie 2025, nu a primit niciun răspuns din partea Ministerului Educației.
În fața acestui refuz tacit, tânărul a decis să își caute dreptatea în instanță. Dosarul său a fost înregistrat la Tribunalul Argeș la sfârșitul lunii aprilie, iar primul termen este stabilit pentru 16 iunie 2026.
Tatăl lui Emanuel, Alin Mazăre, a declarat ă familia sa a fost nevoită să apeleze la instanță după luni de așteptare în zadar.
„Am așteptat luni de zile să primim un răspuns la cererea depusă de Emanuel. Este o nedreptate strigătoare la cer ca un elev care a muncit atât de mult să fie tratat astfel”, a spus acesta pentru interespublic.ro.
În cererea depusă la Ministerul Educației, Emanuel a invocat principiul constituțional al neretroactivității legii.
„Întrucât premiile au fost câștigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obținerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat”, a explicat el.