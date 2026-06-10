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Ministerul Educației, dat în judecată de un olimpic. Emanuel Mazăre susține că statul nu i-a dat banii din bursa câștigată

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Un elev de top din Pitești, Emanuel Mazăre, a dat în judecată Ministerul Educației pentru refuzul tacit al bursei de excelență olimpică, după ce a câștigat două medalii de aur internaționale în 2025.

Un olimpic internațional a dat în judecată Ministerul Educației

Un tânăr geniu al matematicii, Emanuel Mazăre, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Alexandru Odobescu din Pitești, a decis să lupte pentru drepturile sale în instanță. După ce statul român i-a refuzat acordarea unei burse de excelență de gradul I, deși a câștigat două medalii de aur la competiții internaționale, Emanuel și familia sa au pornit o luptă juridică împotriva Ministerului Educației.

În 2025, Emanuel Mazăre a obținut aurul la două dintre cele mai prestigioase competiții academice: Olimpiada Internațională de Matematică din Australia și Olimpiada Balcanică de Matematică din Bosnia și Herțegovina.

Aceste realizări ar fi trebuit să-i aducă o bursă de excelență olimpică, conform legislației în vigoare la acea vreme. Cu toate acestea, pe 5 septembrie 2025, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 732/2025, prin care a eliminat bursele de excelență, invocând constrângerile bugetare cauzate de deficitul fiscal.

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Deși legea care elimina bursele a fost publicată în Monitorul Oficial după începutul anului școlar 2025-2026, cererea oficială pentru bursă, depusă de Emanuel pe 2 octombrie 2025, nu a primit niciun răspuns din partea Ministerului Educației.

În fața acestui refuz tacit, tânărul a decis să își caute dreptatea în instanță. Dosarul său a fost înregistrat la Tribunalul Argeș la sfârșitul lunii aprilie, iar primul termen este stabilit pentru 16 iunie 2026.

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Ce spune familia lui Emanuel Mazăre

Tatăl lui Emanuel, Alin Mazăre, a declarat ă familia sa a fost nevoită să apeleze la instanță după luni de așteptare în zadar.

„Am așteptat luni de zile să primim un răspuns la cererea depusă de Emanuel. Este o nedreptate strigătoare la cer ca un elev care a muncit atât de mult să fie tratat astfel”, a spus acesta pentru interespublic.ro.

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În cererea depusă la Ministerul Educației, Emanuel a invocat principiul constituțional al neretroactivității legii.

„Întrucât premiile au fost câștigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obținerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat”, a explicat el.

Sursă foto: Facebook

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