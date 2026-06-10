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Tinatin Beriashvili, o avocată de 32 de ani din Tbilisi, însărcinată cu gemeni, a murit subit. Familia și prietenii sunt în stare de șoc.

Primele ipoteze în cazul avocatei însărcinate cu gemeni care a murit subit

Tinatin Beriashvili, o tânără avocată aflată în ultimul trimestru de sarcină cu gemeni, a murit subit la doar 32 de ani. Alintată de apropiați Tiko, Tinatin a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate șocată.

În plină așteptare a unui moment de fericire absolută, viața tinerei mame s-a curmat brusc, chiar în locuința sa. Rudele au povestit că Tiko și-a pierdut cunoștința pe neașteptate, iar echipajele de pe ambulanță au transportat-o de urgență la spital. Cu toate eforturile depuse de medici, nici ea și nici cei doi bebeluși ai săi nu au putut fi salvați.

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„Ambulanța a preluat-o inconștientă”

„Trebuia să nască de la o zi la alta… era o profesionistă desăvârșită, o persoană caldă și foarte iubită“, au declarat apropiații tinerei. Radiind de bucurie în așteptarea gemenilor săi, Tiko era cunoscută nu doar pentru performanțele sale în avocatură, ci și pentru empatia și căldura cu care îi înconjura pe cei din jur.

Primele cercetări medicale sugerează că tragedia ar fi fost provocată de un cheag de sânge care i-a oprit viața într-o clipă. „Medicii ne-au spus că decesul ar fi fost provocat de un cheag de sânge. Și-a pierdut cunoștința acasă, iar ambulanța a preluat-o inconștientă. Din păcate, nu au putut să o salveze nici pe ea, nici pe copii“, au declarat rudele îndurerate.

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„Nu există cuvinte pentru o asemenea tragedie”

În timp ce autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale evenimentului, colegii și prietenii săi se străduiesc să accepte pierderea. „Suntem șocați. Tiko era o persoană extraordinară și aștepta gemeni. Încă nu știm cu exactitate ce s-a întâmplat. Cauza morții va trebui stabilită în urma autopsiei“, au declarat aceștia.

Nimeni nu ar fi putut anticipa o asemenea tragedie. Tiko era o femeie plină de viață, o mamă iubitoare și o profesionistă de excepție. „Nu există cuvinte pentru o asemenea tragedie. Era o femeie frumoasă, avea o familie minunată și ar fi trebuit să se bucure de această perioadă alături de cei dragi. Din păcate, destinul a avut un alt plan“, au mai spus apropiații.

Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită cu certitudine de medicii legiști.

Foto: Instagram

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