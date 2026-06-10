Salariile cresc în 2026, dar rămânem pe minus! Avertismentul dur al CNSP

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Românii vor înregistra o majorare nominală a veniturilor în cursul anului 2026, însă veștile bune de pe fluturașii de salariu sunt umbrite de realitatea economică dură. Conform celei mai recente prognoze macroeconomice lansate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), deși câștigul mediu brut va depăși pragul de 9.200 de lei, scumpirile accelerate din piață vor anula complet acest avantaj, lăsând buzunarele cetățenilor mai goale.

Creșteri nominale pe hârtie și un salt pentru salariul minim

Conform calculelor oficiale realizate de specialiștii comisiei, salariul mediu brut la nivel național este estimat să înregistreze o creștere de 5,8% pe parcursul anului 2026, urmând să atingă valoarea de 9.217 lei. Această dinamică pozitivă va fi susținută în principal de sectorul concurențial privat, unde companiile din anumite industrii sunt nevoite să pluseze la pachetele salariale pentru a-și securiza forța de muncă calificată.

O altă modificare majoră este programată pentru jumătatea anului. Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară va fi majorat cu 6,8%, urmând să ajungă la un nivel de 4.325 de lei. Deși măsura este menită să ofere o plasă de siguranță pentru angajații cu venituri mici, instituția subliniază că impactul său general asupra economiei naționale și asupra formării mediei salariale va rămâne unul destul de reținut.

Puterea de cumpărare, îngenuncheată de o inflație de aproape două cifre

Adevărata problemă semnalată de analiștii guvernamentali nu este absența creșterilor salariale, ci incapacitatea acestora de a ține pasul cu ritmul scumpirilor. Cu o inflație estimată la un nivel îngrijorător de 9,6%, avansul veniturilor devine irelevant în raport cu prețurile de la raft, fapt ce antrenează reducerea standardului de viață.

Nota de fundamentare a prognozei explică în detaliu acest fenomen de erodare financiară pe care populația îl resimte direct în viața de zi cu zi.

„Câștigul salarial real se va menține în teritoriu negativ, fiind determinat de interacțiunea dintre creșterile nominale moderate ale câștigurilor și dinamica prețurilor. Deși ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disposable, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat” – se arată în nota care însățește prognoza, potrivit Libertatea.

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Stagnare la stat și o scădere consistentă a consumului privat

Tabloul economic din prima parte a anului reflectă discrepanțe majore între categoriile de angajați. În timp ce mediul privat face eforturi de adaptare, sectorul public este blocat, salariile bugetarilor fiind înghețate la nivelul lunii decembrie 2025 din rațiuni de echilibrare fiscală. Acest blocaj, combinat cu explozia prețurilor, a generat un recul sever la nivelul indicatorilor macroeconomici principali.

Reprezentanții CNSP pun accent pe faptul că prăbușirea puterii de cumpărare, calculată la o scădere de 5,2%, a lovit direct în motoarele economiei naționale, reducând consumul de masă:

Prima parte a anului 2026 a fost marcată de o evoluție modestă a veniturilor, cauzată de înghețarea salariilor la stat și de prudența din mediul privat. Pe fondul unei inflații galopante de 9,6%, puterea de cumpărare reală a românilor s-a prăbușit cu 5,2%. Efectul acestei strângeri de curea a fost imediat și a lovit direct în motoarele economiei: consumul privat a scăzut, iar Produsul Intern Brut (PIB) s-a diminuat cu 1,7% încă din primul trimestru.

Când vom asista la o revenire reală a veniturilor

Privind dincolo de cumpăna anului 2026, prognoza pe termen mediu aduce o rază de optimism pentru salariați. Experții estimează că piața își va regăsi echilibrul abia din anul 2027, cu condiția ca politicile de consolidare fiscală implementate de executiv să își atingă scopul și ca indicatorul inflației să intre pe o traiectorie descendentă.

Dacă aceste premise vor fi îndeplinite, pentru intervalul următor se preconizează o creștere medie anuală a salariului brut de 5,9%. O astfel de evoluție macroeconomică stabilă ar putea asigura, în sfârșit, o majorare reală a puterii de cumpărare a populației cu aproximativ 2,6%, oferind românilor posibilitatea de a recupera terenul pierdut în fața inflației din ultimii ani.

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