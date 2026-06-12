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Cauza morții copilului de 2 ani de la Galați. Primele date ale autopsiei

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Adelina Duinea
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Un băiețel de 2 ani a fost găsit mort într-un apartament din Galați, iar autopsia arată multiple afecțiuni grave. Cei doi frați ai săi sunt internați cu simptome de malnutriție.

Cauza morții copilului de 2 ani de la Galați

Detalii cutremurătoare ies la suprafață în cazul copilului de 2 ani găsit fără viață într-un apartament din Galați, o tragedie care a zguduit întreaga comunitate. Potrivit Digi24, autopsia a relevat că micuțul suferea de multiple afecțiuni medicale, printre care probleme cardiace, digestive și neurologice, care i-au afectat capacitatea de a se hrăni normal. Toate acestea ar fi contribuit la un blocaj fatal.

În timp ce anchetatorii continuă să cerceteze fiecare detaliu al acestui caz, dorind să afle dacă a existat vreo formă de neglijență, doi dintre frații copilului — o fetiță, sora sa geamănă, și un băiețel de 4 ani — sunt internați în spital. Ambii prezintă semne îngrijorătoare de deshidratare și malnutriție și sunt supuși unor evaluări medicale complete.

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Unde se află mama copiilor acum

Mama, o tânără de doar 22 de ani, este internată într-o unitate de psihiatrie după ce a fost găsită într-o stare psihică afectată, cu plăgi superficiale pe antebrațe. Conform medicilor, aceasta a fost evaluată inițial la spital, înainte de a fi transferată pentru tratament de specialitate.

Tragedia a ieșit la iveală în cartierul Micro 16 din Galați, după ce o persoană apropiată familiei, îngrijorată de lipsa de răspuns a mamei, a alertat autoritățile. Echipajele SMURD și poliția au intervenit prompt, găsind în apartament copilul decedat, pe cei doi frați ai săi și pe mamă.

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119, linia telefonică gratuită destinată raportării și prevenirii cazurilor de abuz

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile nu exclud posibilitatea tragerii la răspundere penală a unor persoane implicate. De asemenea, se face un apel către toți cei care suspectează cazuri de neglijență sau abuz asupra minorilor să apeleze linia națională de urgență 119, un instrument vital pentru protejarea copiilor vulnerabili.

Foto: Shutterstock.com

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