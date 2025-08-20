Volodimir Zelenski l-a surprins pe Donald Trump cu un cadou neașteptat în vizita sa la Casa Albă! Ce i-a oferit liderul american în schimb

Vizita oficială a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată nu doar de discuții strategice privind viitorul Ucrainei, ci și de gesturi simbolice care au adus o notă personală și profund umană întâlnirii cu omologul său american, Donald Trump.

Într-un moment de intensă încărcătură diplomatică, liderul de la Kiev a oferit un cadou cu semnificație aparte, a primit un dar în schimb și a transmis o scrisoare emoționantă către Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Crosa de golf, un simbol al speranței și al rezilienței

Volodimir Zelenski a venit la Washington cu un cadou special pentru Donald Trump: o crosă de golf, oferită anterior președintelui ucrainean de către sergentul Kostiantin Kartavțev, un militar care și-a pierdut un picior în timpul invaziei rusești. Golful a devenit parte din procesul de reabilitare al sergentului, iar crosa transmisă lui Trump a fost însoțită de un mesaj video în care Kartavțev cerea sprijin pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.

„Golful a devenit parte din reabilitarea lui Kartavțev”, a transmis biroul președintelui ucrainean, conform presei internaționale, subliniind că darul nu este doar un obiect sportiv, ci un simbol al rezilienței și al speranței.

Scrisoarea pentru Melania Trump: un apel la compasiune

În cadrul întrevederii, Zelenski i-a înmânat lui Donald Trump o scrisoare redactată de soția sa, Olena Zelenska, adresată Melaniei Trump. Scrisoarea vine ca răspuns la inițiativa Primei Doamne a SUA, care i-a scris anterior președintelui rus Vladimir Putin, cerându-i să ia în considerare soarta celor peste 19.500 de copii ucraineni deportați de Rusia de la începutul invaziei.

„Permiteți-mi să-i mulțumesc soției dumneavoastră. Pentru că a trimis o scrisoare referitoare la copiii noștri, iar soția mea, prima-doamnă a Ucrainei, i-a trimis și ea o scrisoare”, a declarat Volodimir Zelenski în Biroul Oval.

Donald Trump a confirmat ulterior, într-un interviu pentru Fox News, că scrisoarea a fost primită sigilată și că Melania a descris-o drept „absolut frumoasă”. Liderul american a adăugat că soția sa „iubește foarte mult copiii și urăște să vadă astfel de lucruri”, referindu-se la suferințele provocate de război.

Un gest de recunoștință și din partea Casei Albe

La rândul său, Donald Trump nu a lăsat gestul lui Zelenski fără răspuns. Președintele american i-a oferit liderului ucrainean un set de chei simbolice de la Casa Albă, un dar menit să exprime deschiderea și respectul reciproc dintre cele două administrații. De asemenea, Trump a înregistrat un mesaj video de mulțumire pentru sergentul Kartavțev, exprimându-și recunoștința pentru crosa de golf primită.

Diplomație cu accente personale

Întâlnirea dintre cei doi lideri a fost mult mai cordială decât cea din februarie, când Zelenski fusese criticat pentru ținuta sa informală. De această dată, președintele ucrainean a purtat un costum cu accente militare și a fost însoțit de o delegație de lideri europeni, printre care Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și Giorgia Meloni.

Discuțiile au abordat și subiecte sensibile precum garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar Trump a părut să-și nuanțeze poziția privind necesitatea unui armistițiu înainte de negocierile de pace.

Foto – Hepta

