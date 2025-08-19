Cum s-a îmbrăcat Zelenski la Casa Albă, după ce Trump i-a făcut observație data trecută. Val de comentarii din partea jurnaliștilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la întâlnirea cu președintele Donald Trump în Biroul Oval purtând un costum complet negru, dar fără cravată – la câteva luni după ce fusese criticat pentru lipsa unei ținute formale în timpul vizitei sale anterioare, devenită acum faimoasă, la Casa Albă.

Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la întâlnirea de la Casa Albă

Președintele ucrainean a purtat o jachetă descrisă anterior ca fiind de tip „costum”, dar nu un costum complet, precum și o cămașă neagră, în timpul întâlnirii de luni. Alegerea vestimentară a fost remarcată de jurnaliști, unii dintre ei criticându-l în luna februarie.

„În primul rând, domnule președinte Zelenski, arătați fabulos în acel costum. Arătați bine,” a spus reporterul MAGA (Make America Great Again), Brian Glenn, care, la vizita anterioară, îl întrebase pe liderul ucrainean: „Aveți măcar un costum?”

„Ăsta e cel care te-a atacat,” i-a spus Trump lui Zelenski, iar acesta a răspuns cu un zâmbet complice: „Îmi amintesc.” Apoi, președintele ucrainean i-a spus lui Glenn: „Tu porți același costum. Eu m-am schimbat, tu nu,” stârnind râsete în sală, inclusiv din partea lui Trump.

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la întâlnirea cu președintele Donald Trump în Biroul Oval purtând un costum complet negru, după ce Trump l-a criticat pentru ținuta sa în cadrul unei întâlniri din februarie.

Jacheta neagră purtată de Zelenski a fost aceeași pe care a avut-o și la summitul NATO din iunie, în Olanda – ocazie care a marcat și prima dată când a purtat o jachetă de tip business de la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 – iar alegerea vestimentară l-a impresionat, se pare, pe Trump.

Casa Albă a întrebat oficialii ucraineni dacă Zelenski va purta costum înaintea întâlnirii de luni la Washington D.C. cu liderii europeni și Trump, potrivit a două surse citate de Axios.

Un consilier al lui Trump a spus în glumă că „ar fi un semn bun pentru pace” dacă Zelenski s-ar îmbrăca elegant luni, dar a adăugat: „Nu ne așteptăm să o facă.” De asemenea, nu se așteptau ca liderul ucrainean să poarte cravată.

Zelenski s-a îmbrăcat elegant, după ce vicepreședintele american l-a criticat

Întâlnirea de luni, 18 august, considerată una de mare importanță, vine la câteva luni după ce președintele l-a primit pe Zelenski în Aripa de Vest, în februarie, și a făcut remarci ironice despre vestimentația sa militară obișnuită, spunând în glumă presei: „azi e îmbrăcat la patru ace.”

Totuși, vicepreședintele JD Vance a fost mai deranjat decât Trump de ținuta simplă a liderului ucrainean de atunci, în special de lipsa cravatei.

Supărarea lui Trump în timpul ultimei vizite a lui Zelenski – care a degenerat într-o dispută verbală – a fost cauzată de mai mult decât de alegerea vestimentară.

Întâlnirea de luni pare să fi avut un rezultat mult mai pozitiv, Zelenski spunând ulterior reporterilor că discuția bilaterală cu Trump a decurs bine. „Cred că am avut o conversație foarte bună cu președintele Trump, foarte bună,” a declarat el.

„Și chiar a fost cea mai bună – sau, mă rog, poate cea mai bună va fi în viitor.”

JD Vance a participat și el la întâlnirea de luni, după ce, la vizita anterioară, a fost deranjat de ținuta liderului ucrainean.

Discuții de pace

Zelenski l-a invitat totodată pe Trump să participe la viitoare discuții de pace cu Putin, spunând că ar fi „fericit” ca președintele american să ia parte la negocieri trilaterale – la care Trump și-a exprimat deja dorința de a fi implicat.

„Cred că atunci când vom organiza asta, și va fi când, nu dacă – vom vedea niște evoluții foarte, foarte pozitive,” a spus Zelenski. El a mai spus că urmează să discute cu Putin în cursul zilei, după o întâlnire extinsă cu alți lideri europeni.

Llideri importanți, inclusiv premierul britanic Keir Starmer și secretarul general NATO Mark Rutte, discută momentan despre „posibile schimburi de teritorii” și garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump nu a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina ca parte a acestor garanții de securitate. El a spus că acest subiect va fi discutat cu ceilalți lideri.

