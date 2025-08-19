Ce scrisoare i-a dat Volodimir Zelenski lui Donald Trump pentru soția sa, Melania. „Nu este pentru tine!” Reacția liderului SUA după gestul președintelui ucrainean

În cadrul întâlnirii oficiale în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a înmânat fostului președinte american Donald Trump o scrisoare din partea soției sale, Olena Zelenska, adresată Melaniei Trump.

Momentul a fost marcat de o replică plină de umor: „Soția mea, prima doamnă a Ucrainei, i-a trimis scrisoarea. Nu este pentru tine, ci pentru soția ta”, a spus Zelenski, stârnind râsete în sală și făcându-l pe liderul SUA să zâmbească, notează The Independent.

Scrisoarea Melaniei Trump către Vladimir Putin

Cu doar trei zile înainte de această întrevedere, Donald Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Anchorage, în Alaska. În cadrul summitului din 15 august, Trump i-a înmânat liderului de la Kremlin o scrisoare semnată de Melania Trump, în care prima doamnă a SUA pleda pentru protejarea copiilor afectați de conflicte:

„Trebuie să ne străduim să creăm o lume plină de demnitate pentru toți, astfel încât fiecare suflet să se trezească în pace și viitorul să fie perfect protejat”, a scris Melania, potrivit surselor citate de CNN. Ea a subliniat că „descendenții fiecărei generații își încep viața cu o puritate, o inocență care se ridică deasupra geografiei, guvernului și ideologiei”.

Trump: „Melania are o mare dragoste pentru copii”

Donald Trump a vorbit despre implicarea soției sale în această inițiativă, evidențiind sensibilitatea ei față de suferința copiilor din zonele de conflict. „Ea vede suferința, părinții, funeraliile pe care le vedeți la televizor. Mereu funeralii. Vrem să vedem și altceva în afară de funeralii”, a spus Trump reporterilor aflați la Casa Albă.

Fostul președinte american a adăugat că Vladimir Putin a primit scrisoarea cu deschidere și că Melania „își dorește să vadă sfârșitul conflictului”, exprimându-se „foarte deschis, cu mândrie și cu mare tristețe, pentru că atât de mulți oameni au fost uciși”.

Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, alături de lideri europeni, are loc într-un moment delicat pentru Ucraina. Potrivit relatărilor CNN, Trump l-a somat pe Zelenski să accepte concesii în urma summitului din Alaska, ceea ce a stârnit preocupări în rândul aliaților europeni. Prezența liderului ucrainean în capitala americană are ca scop consolidarea sprijinului internațional pentru Kiev și reafirmarea poziției sale în fața presiunilor diplomatice.

