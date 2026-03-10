Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să vină într-o vizită în România, joi. Liderul de la Kiev ar urma să ajungă în țara noastră în derecursul săptămânii acesteia și se va întâlni cu președintele Nicușor Dan. Iată motivele vizitei.

Zelenski vine în România

Volodimir Zelenski se pregătește pentru o vizită în România. Oficialii români și ucraineni stabilesc ultimele detalii ale vizitei liderului de la Kiev și discută despre cum România poate ajuta în continuare țara vecină sub asediu.

Zelenski va avea la București întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premier Ilie Bolojan. Aceasta ar fi a doua vizită a liderului ucrainean în România, prima fiind în 10 octombrie 2023, când acesta s-a întâlnit la Cotroceni cu Klaus Iohannis.

Conform programului, Zelenski trebuia să țină și un discurs în Parlament, însă din motive de securitate, pe fondul unor tensiuni politice interne provocate de parlamentari extremiști români, acesta a fost anulat.

Zelenski este invitat la București și în luna mai, când are loc Summitul B9. Formatul B9 a fost lansat la București în 2015, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la agresiunile Rusiei din 2014.

Zelenski, pe front

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a vizitat vineri linia frontului din est, în timp ce Ucraina și Rusia au finalizat un schimb de prizonieri de război desfășurat pe parcursul a două zile, fiecare parte eliberând câte 500 de soldați.

Zelenski a acordat distincții militarilor care apără pozițiile din apropierea orașelor Drujkovka și Kostiantinivka, localități din regiunea Donețk, în estul țării, unde Rusia și-a concentrat forțele. Potrivit acestuia, Moscova se pregătea pentru o ofensivă de primăvară în zonă.

„Este important nu doar din punctul de vedere al apărării statului nostru pe câmpul de luptă, ci și din punct de vedere geopolitic”, le-a spus Zelenski soldaților din Brigada 28 mecanizată independentă, într-un mesaj video publicat pe canalul său de Telegram.

„Cu cât suntem mai puternici pe direcția estică, cu atât suntem mai puternici în procesul de negocieri.”

Sub presiunea administrației președintelui american Donald Trump, Ucraina și Rusia au purtat mai multe runde de discuții în încercarea de a găsi o soluție diplomatică pentru încheierea războiului, care a intrat acum în al cincilea an.

