Ce mesaj a transmis Volodimir Zelenski pentru România de 1 decembrie. Ce le-a urat președintele Ucrainei românilor

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Șeful statului vecin i-a felicitat pe români cu ocazia acestei zilei și a atras atenția asupra cooperării strategice dintre cele două țări.

Volodimir Zelenski, mesaj pentru România de 1 Decembrie

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Acesta a vorbit despre coordonarea strategică dintre cele două țări, dar și despre relațiile strânse și sprijinul reciproc pe care cele două țări și-l acordă în fața provocărilor de securitate din regiune.

El a adresat felicitări România și și-a arătat aprecierea pentru angajamentul diplomatic militar și dorința de a consolida parteneriatul strategic pe termen lung.

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic. Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate”, a transmis Volodimir Zelenski

1 Decembrie, Ziua Națională a României

Românii sărbătoresc pe 1 decembrie Marea Unire de la 1918, momentul în care Transilvania s-a unit cu România.

La București și în alte orașe mari precum Timișoara sau Alba Iulia (locul unde Adunarea Națională a votat unirea Transilvaniei cu România) au loc în această zi parade militare spectaculoase.

Totodată, astăzi se depun coroane la monumentele eroilor și au loc festivități în mările orașe ale țării.

